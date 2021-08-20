В Минобрнауки рассказали о предстоящем учебном году в российских вузах

20 августа, 22:21
Фото: Москва 24/Антон Великжанин
Все студенты вне зависимости от того, привиты они или нет, будут допущены к очным занятиям в предстоящем учебном году. Об этом в эфире телеканала "Россия 24" заявил министр науки и высшего образования РФ Валерия Фалькова.
"Студенты, независимо от того, вакцинированы они или нет, имеют равное право на доступ ко всей инфраструктуре. <...> Заселение в общежитие будет проходить независимо от того, привит студент или нет", – сказал чиновник.
При этом ученики и преподаватели продолжат соблюдать противоэпидемические меры, в частности, носить маски, при входе в вузы будут измерять температуру тела, а в помещениях проводить дезинфекцию, заметил Фальков.
Он также добавил, что решение о проведении обязательной вакцинации среди преподавателей, которым это было рекомендовано, региональные власти будут принимать самостоятельно, основываясь на данных об эпидемиологической обстановке в каждом конкретном субъекте РФ.
Говоря о заселении студентов в общежития, министр привел в пример Томск. Там студентов будут заселять "волнами", что, по мнению главы Минобрнауки, разумно с точки зрения повышения эффективности противоэпидемиологических мер. Он также объяснил, что в случае выявления коронавируса у одного из студентов учебное заведение должно будет обратиться в местное отделение Роспотребнадзора для решения вопроса о введении карантина.
Студенты, которые заболеют коронавирусом во время сессии, получат возможность сдать экзамены после выздоровления, заключил Фальков.
В традиционном очном формате учебный год также начнется и в российских школах. Об этом ранее сообщил глава Минпросвещения Сергей Кравцов.
Он добавил, что меры по повышению защиты в школах и других образовательных учреждениях были проработаны совместно с властями регионов, данный вопрос находится на постоянном контроле Минпросвещения.
Министр также поддержал позицию уполномоченного по правам ребенка при президенте РФ Анны Кузнецовой о недопустимости принудительной вакцинации учеников и педагогов школ и колледжей.
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