Итоговое сочинение в 11-х классах планируют провести 1 декабря

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

Итоговое сочинение для 11-классников планируется провести в основной срок 1 декабря 2021 года. Об этом сообщили в пресс-службе Рособрнадзора.

Помимо этого, предусмотрены дополнительные даты: 2 февраля и 4 мая 2022 года. Уточняется, что сочинение является допуском к участию в едином государственном экзамене.

Ранее министр просвещения РФ Сергей Кравцов назвал пять тем для сочинений: "Человек путешествующий: дорога в жизни человека", "Цивилизация и технологии – спасение, вызов или трагедия?", "Преступление и наказание – вечная тема", "Книга (музыка, спектакль, фильм) – про меня", "Кому на Руси жить хорошо – вопрос гражданина".

Также Кравцов сообщил, что с нового учебного года в российских школах начнут традицию церемонии поднятия государственного флага.