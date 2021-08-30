В Минпросвещения назвали 5 тем сочинений для 11-х классов в новом учебном году

14:55
Фото: ТАСС/Сергей Фадеичев
Министр просвещения РФ Сергей Кравцов назвал 5 тем для сочинений, которые 11-классники традиционно пишут в декабре. Результаты сочинений являются допуском к ЕГЭ.
"Буквально на прошлой неделе советом при министерстве просвещения по вопросам проведения итогового сочинения для учащихся 11-х классов (были утверждены темы. – Прим. ред.). Напомню: сочинение является допуском к участию в едином государственном экзамене. Это возрождение хорошей традиции, которая была в советское время", – приводит РИА Новости слова Кравцова.
Также министр озвучил 5 тем для написания сочинений: "Человек путешествующий: дорога в жизни человека", "Цивилизация и технологии – спасение, вызов или трагедия?", "Преступление и наказание – вечная тема", "Книга (музыка, спектакль, фильм) – про меня", "Кому на Руси жить хорошо – вопрос гражданина".
Ранее Сергей Кравцов сообщил, что с нового учебного года в российских школах начнут традицию церемонии поднятия государственного флага.
Изменения в ЕГЭ внесут почти по всем предметам
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