В российских школах усилят противоэпидемиологические меры c 1 сентября

Фото: ТАСС/AP Photo/Pavel Golovkin

Противоэпидемиологические меры в школах 1 сентября будут усилены. Об этом заявил министр просвещения Сергей Кравцов.

"С учетом эпидемиологической ситуации будут усилены соответствующие меры, рекомендованные Роспотребнадзором и Минздравом, чтобы обеспечить здоровье учеников и учителей. Только соблюдение таких мер позволит продолжить учебный год в очном режиме", – заявил Кравцов, добавив, что все школы готовы к приему 17 миллионов школьников.

Он также отметил, что планов по переводу учебы в дистанционный формат нет.

"Я еще раз подчеркиваю, нет никаких планов перевода на дистанционное обучение, всегда школы будут работать в традиционном формате, учителя никто не заменит", – рассказал Кравцов.

Ранее глава Минпросвещения заявил, что новый учебный год в российских школах начнется в традиционном очном формате. Кравцов добавил, что меры по повышению защиты в школах и других образовательных учреждениях были проработаны совместно с властями регионов, данный вопрос находится на постоянном контроле министерства.

