В Минпросвещения оценили идею церемонии поднятия флага в российских школах

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Мишин

С нового учебного года в российских школах начнут традицию церемонии поднятия государственного флага, сообщил министр просвещения Сергей Кравцов.

"Здесь не должно быть формализма. Мы уверены, что это хорошая практика, во многих регионах она уже существует, и сами школьники хотят и стремятся участвовать в церемонии поднятия флага", – приводит РИА Новости слова Кравцова.

С такой идеей выступил воспитатель детского лагеря "Кипарис" и Международного детского центра "Артек" Вячеслав Антипов. На встрече с Владимиром Путиным он рассказал о традиции торжественного подъема российского триколора в "Артеке" и отметил, что данная церемония могла бы стать частью воспитательного процесса в школах.

Президент страны положительно оценил предложение Антипова. Путин также добавил, что инициативу профинансируют из госбюджета.

Ранее Сергей Кравцов сообщил, что с нового учебного года в школах будут усилены противоэпидемические меры. Он также отметил, что планов по переводу учебы в дистанционный формат нет.