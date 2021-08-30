В Минпросвещения оценили идею церемонии поднятия флага в российских школах

14:37
Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Мишин
С нового учебного года в российских школах начнут традицию церемонии поднятия государственного флага, сообщил министр просвещения Сергей Кравцов.
"Здесь не должно быть формализма. Мы уверены, что это хорошая практика, во многих регионах она уже существует, и сами школьники хотят и стремятся участвовать в церемонии поднятия флага", – приводит РИА Новости слова Кравцова.
С такой идеей выступил воспитатель детского лагеря "Кипарис" и Международного детского центра "Артек" Вячеслав Антипов. На встрече с Владимиром Путиным он рассказал о традиции торжественного подъема российского триколора в "Артеке" и отметил, что данная церемония могла бы стать частью воспитательного процесса в школах.
Президент страны положительно оценил предложение Антипова. Путин также добавил, что инициативу профинансируют из госбюджета.
Ранее Сергей Кравцов сообщил, что с нового учебного года в школах будут усилены противоэпидемические меры. Он также отметил, что планов по переводу учебы в дистанционный формат нет.
В Минпросвещения призвали учителей привиться от COVID-19 до начала учебного года
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