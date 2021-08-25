Путин заявил, что конкурс "Учитель года" можно сделать интересным как "Форт Боярд"

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

Всероссийский конкурс "Учитель года" можно сделать таким же зрелищным и привлекательным для телезрителей, как популярное телешоу "Форд Боярд", заявил Владимир Путин. Об этом сообщает РИА Новости.

"Я уже упоминал <...> [телешоу] "Форт Боярд" – ну и хорошо, бегают, прыгают, но миллионы людей смотрят. Можно сделать вот с нашими учителями, их не нужно заставлять бегать и прыгать по каким-то там фортам, но сделать вот такие программы по различным направлениям, дисциплинам <...> на самом современном уровне", – сказал президент.

Путин отметил, что конкурсы для учителей могут быть интересными, красивыми и захватывающими при грамотной и современной организации. Он полагает, что конкурс "Учитель года" можно преподнести так же интересно, как хороший детектив, который также сможет привлечь внимание учеников.

"Просто нужно этим заниматься, заниматься как следует. Сергей Сергеевич (Кравцов, глава Минпросвещения. – Прим. ред.), если нужны дополнительные средства, пожалуйста, здесь нечего стесняться, обращайтесь, сделаем. Это нужно просто нанимать креативные команды современные, которые в состоянии организовать такую работу", – подчеркнул Путин.

Ранее российский лидер предлагал проводить конкурс "Учитель года" в формате реалити-шоу в течение всего года. С такой инициативой он выступил на заседании наблюдательного совета АНО "Россия – страна возможностей".