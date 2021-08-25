Путин заявил об обеспечении равных стартовых возможностей для каждого ребенка

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Владимир Путин сказал, что необходимо обеспечить равные стартовые возможности в РФ для каждого ребенка, сообщает РИА Новости.
По словам президента, образование и развитие подрастающего поколения – это вопросы общенациональной повестки и один из ключевых приоритетов государства.
"Без современного качественного доступного образования, причем во всех регионах страны, невозможно добиться ничего в сфере развития. И нам нужно, прежде всего, обеспечить справедливость, равные стартовые возможности для каждого ребенка, для раскрытия его талантов, для его будущих успехов в профессии, да и в целом потом в жизни", – заявил российский лидер на заседании Госсовета по вопросам образования.
Ранее президент поддержал идею введения церемонии подъема государственного флага в школах, предложенную воспитателем детского лагеря "Кипарис" и Международного детского центра "Артек" Вячеславом Антиповым. По мнению Путина, эту идею можно было бы осуществить за счет средств федерального бюджета.
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