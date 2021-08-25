Путин поддержал идею ввести в школах традицию поднимать флаг России

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Мишин

Владимир Путин поддержал идею введения церемонии подъема государственного флага в школах, предложенную воспитателем детского лагеря "Кипарис" и Международного детского центра "Артек" Вячеславом Антиповым. Об этом сообщает РИА Новости.

На встрече с президентом он рассказал о традиции торжественного подъема российского триколора в "Артеке" и отметил, что данная церемония могла бы стать частью воспитательного процесса в школах. Путин положительно оценил предложение Антипова.

"Во многих странах в учебных заведениях и других учреждениях <...> флаг страны вывешивается регулярно, ежедневно, это хорошая традиция. Здесь нам нужно только обеспечить некоторые вещи формального характера – например, совершенно точно должен быть единый общероссийский, общегосударственный стандарт", – заявил президент.

По мнению Путина, эту идею можно было бы осуществить за счет средств федерального бюджета.

Как уточнила вице-премьер Татьяна Голикова, данный вопрос уже рассматривался правительством 24 августа. По ее словам, для реализации инициативы необходимо разработать единый стандарт, который должен быть согласован с администрацией президента. Голикова отметила, что российское законодательство поддерживает идею обеспечения школ государственными символами, однако она требует проведения тщательной оценки стоимости.

Ранее первый вице-президент Российского фонда мира Елена Сутормина предложила главе Банка России Эльвире Набиуллиной наносить изображения российского триколора на банковские карты. По ее мнению, такая мера должна стать средством воспитания патриотизма среди россиян.