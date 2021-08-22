Путин принял участие в церемонии поднятия флага РФ на Поклонной горе в Москве

Фото: РИА Новости/Сергей Гунеев

Церемония поднятия российского триколора в День Государственного флага прошла в Парке Победы в Москве, в торжественном мероприятии принял участие Владимир Путин.

В начале церемонии начальник почетного караула объявил президенту о готовности к поднятию флага, после чего он был водружен над Поклонной горой под песню "Славься" Михаила Глинки.

Завершилась церемония исполнением гимна России.

Помимо президента, в мероприятии приняли участие глава Минобороны Сергей Шойгу, глава МИД Сергей Лавров, главный врач больницы № 40 в Коммунарке Денис Проценко, уполномоченный по правам ребенка в РФ Анна Кузнецова и сопредседатель штаба Объеждиненного народного фронта (ОНФ) Елена Шмелева, передает РИА Новости.

Как сообщалось, ко Дню Государственного флага РФ на культурных площадках столицы проведут более 70 мероприятий. Москвичей и жителей других городов ждут познавательные лекции, экскурсии, мастер-классы, виртуальные выставки и творческие встречи.

Кроме того, в День флага волонтеры раздадут более 20 тысяч лент триколора. Тематические подарки будут вручать в популярных общественных пространствах столицы.