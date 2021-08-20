В День флага волонтеры Москвы раздадут более 20 тысяч лент триколора

Фото: Москва 24/Юлия Накошная
В День Государственного флага России в Москве раздадут более 20 тысяч лент триколора. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Мосволонтера.
"Волонтеры Москвы 22 августа, в День государственного флага РФ, раздадут горожанам и гостям столицы более 20 тысяч лент триколора, а также тематические наклейки на автомобили. Добровольцев можно будет встретить в популярных общественных пространствах столицы. Акция стартует в 11:00", – заявил собеседник агентства.
Праздничную символику будут дарить в парках и музеях-заповедниках, на главных бульварах, проспектах и пешеходных улицах, возле достопримечательностей города.
Приуроченная к празднованию Дня флага акция уже стала традиционной. Ежегодно 22 августа жителям и гостям столицы раздают тематические подарки в цветах "национального триколора".
"И мы рады, что такие поводы – праздничные и радостные абсолютно для всех – возвращаются в нашу жизнь", – подчеркнула председатель комитета общественных связей и молодежной политики Москвы Екатерина Драгунова.
В прошлом году в День Государственного флага волонтеры раздали москвичам 50 тысяч лент с триколором. Всего по городу открылось более 40 точек, где дарили праздничную символику.
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