Москвичам раздадут ленточки с триколором в День Государственного флага России

Фото: Москва 24/Юлия Накошная

Волонтеры раздадут 50 тысяч ленточек с триколором москвичам и гостям города в День Государственного флага России, 22 августа. Об этом сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на пресс-службу комитета общественных связей и молодежной политики города.

"На главных площадях, проспектах и бульварах города, возле памятников, парков и культурных центров около 200 волонтеров Москвы будут дарить горожанам главный символ праздника. Всего по городу откроется более 40 точек", – говорится в сообщении.

Как отмечается, добровольцы будут находиться на ВДНХ, в парках "Зарядье" и "Музеон", на улице Никольской, Пушкинской, Театральной и Манежной площадях и других точках.

Ранее стало известно, что в День Государственного флага у Музея Победы развернут триколор площадью 1 тысяча квадратных метров. Также состоится торжественная церемония, в которой примут участие представители подразделений Федеральной службы войск национальной гвардии РФ, Всероссийского детско-юношеского военно-патриотического общественного движения "Юнармия", "Молодежи Москвы", 1-го отдельного стрелкового Семеновского полка, общественного движения "Студенты Москвы", волонтеры Музея Победы.

