Серию онлайн-мероприятий организовали для столичных школьников ко Дню флага

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Для столичных школьников ко Дню Государственного флага РФ центр "Патриот.Спорт" подготовил онлайн-мероприятия. Об этом сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на пресс-службу департамента образования и науки Москвы.

"Школьники, их родители и педагоги смогут присоединиться к флешмобу "Цвета моей Родины", выложив в любой социальной сети фотографии с триколором и прикрепив ссылку с изображением на файлообменнике. Также к посту необходимо добавить хештеги #деньфлага, #Патриот.Спорт и #цветамоейродины", – говорится в сообщении пресс-службы.

Как отмечается, лучшие фото продемонстрируют 22 августа на интернет-ресурсах центра.

Кроме того, интеллектуальная онлайн-викторина пройдет в социальной сети "ВКонтакте". В пресс-службе уточнили, что задания разместят 19 августа, а имена победителей будут опубликованы 22 августа в соцсетях Московского центра "Патриот.Спорт".

Ранее стало известно, что в День Государственного флага у Музея Победы развернут триколор площадью 1 тысяча квадратных метров. Также состоится торжественная церемония, в которой примут участие представители подразделений Федеральной службы войск национальной гвардии РФ, Всероссийского детско-юношеского военно-патриотического общественного движения "Юнармия", "Молодежи Москвы", 1-го отдельного стрелкового Семеновского полка, общественного движения "Студенты Москвы", волонтеры Музея Победы.

День Государственного флага РФ установлен 20 августа 1994 года указом президента РФ. Он отмечается ежегодно 22 августа. В Музее Победы церемония развертывания флага в этот день проводится с 2015 года.

