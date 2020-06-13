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Общество

00:59

Самый высокий небоскреб в мире окрасился в цвета флага РФ по случаю Дня России

за рубежом общество праздники

Фото: Instagram/guide_dubai_abudhabi

Самая высокая башня в мире – Бурдж Халифа в Дубае – окрасилась в пятницу в цвета российского триколора. Так в ОАЭ поздравили граждан РФ с Днем России.

"Бурдж Халифа подсвечена в честь Дня России, мы желаем нашей российской общине праздничного дня", – сообщила администрация башни в своем официальном Twitter-аккаунте.

Известно, что башня имеет высоту в 828 метров. Администрация постройки продолжает соблюдение традиции, по которой в праздничные дни дружественных держав подсвечивает небоскреб цветами национальных флагов.

В Дубае проживает многочисленная российская община. Ее примерная численность составляет не менее 200 тысяч россиян.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин поздравил москвичей с Днем России. Он отметил, что столица является центром политической, экономической, общественной, научной, культурной и духовной жизни страны.

Позднее россиян с праздником поздравил и президент РФ Владимир Путин. Глава государства напомнил, что "пронзительное чувство Родины" всегда помогало соотечественникам преодолевать невзгоды и сохранять себя.

Дубайский небоскреб окрасился в цвета российского флага

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