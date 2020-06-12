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Владимир Путин поздравил россиян и соотечественников, которые живут за рубежом, с Днем России.

Президент напомнил, что "пронзительное чувство Родины" всегда помогало соотечественникам преодолевать невзгоды и сохранять себя "в суровых испытаниях, ответить на любые вызовы".

"На этих бескрайних просторах созидалась наша тысячелетняя история, наполненная страницами великой славы и гордости, непревзойденного мужества предков, их веры и любви к Отечеству", – приводит слова российского лидера РИА Новости.

Путин также впервые принял участие в торжественной церемонии поднятия флага, которая состоялась на Поклонной горе. В церемонии также участвовали президент Национальной медицинской палаты Леонид Рошаль и художественный руководитель Малого театра Юрий Соломин.



Путин поздравил россиян с праздником

Ранее с Днем России москвичей поздравил Сергей Собянин. Мэр отметил, что Москва является центром политической, экономической, общественной, научной, культурной и духовной жизни страны.

В этом году ко Дню России Москву украсили праздничные плакаты с триколором и флаги. Более 700 праздничных плакатов появилось на билбордах вдоль основных магистралей, на остановочных павильонах и афишных стендах. Также в честь праздника декоративное панно с флагами установлено на фасаде здания Госдумы. Флаговыми композициями украшены Боровицкий, Устьинский, Крымский, Новоарбатский, Большой Каменный и Большой Москворецкий мосты.