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Город

15:56

Праздничные плакаты и флаги украсили Москву ко Дню России

город праздники

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Праздничные плакаты с триколором и флаги украсили Москву ко Дню России. Об этом сообщил заммэра Москвы Петр Бирюков.

Он рассказал, что перед Днем России город ежегодно украшают в цвета флага страны. В этом году более 700 праздничных плакатов появилось на билбордах вдоль основных магистралей, на остановочных павильонах и афишных стендах.

По его словам, также в честь праздника декоративное панно с флагами установлено на фасаде здания Госдумы. Флаговыми композициями украшены Боровицкий, Устьинский, Крымский, Новоарбатский, Большой Каменный и Большой Москворецкий мосты.

Бирюков отметил, что специально к празднику подготовлены и поздравительные ролики, которые будут транслироваться на медиафасадах зданий № 8 и № 28 на Новом Арбате и медиафасаде Центрального телеграфа.

В праздник также фасады зданий в центре города подсветят цветами триколора. На территории Парка Победы специалисты уже создали посвященный Дню России цветник "Флаг РФ".

Ранее сообщалось, что ко Дню России столичные парки подготовили онлайн-программу. 12 июня на сайтах зон отдыха и в их официальных аккаунтах в соцсетях горожан ждут интерактивные квесты, виртуальные экскурсии, образовательные лекции, творческие мастер-классы и фотовыставки.

На страницах Бабушкинского парка опубликуют лекцию историка Надежды Овчаровой о российском флаге и его истории. Еще одну лекцию прочтет руководитель сада имени Баумана Наталья Александровна. Она расскажет о княжеском роде Голицыных.

В парке "Северное Тушино" пройдет онлайн-фотовыставка "Заповедная Россия".
Работы фотохудожника Натальи Чебыкиной, которая три года путешествовала по труднодоступным живописным уголкам России, будут доступны на страницах парка в социальных сетях.

"Это наш город": Музей Победы подготовил онлайн-программу ко Дню России

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