Синоптики рассказали о погоде в столице в День России

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко
Стало известно, какая погода установится в Москве в День России. Ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец предупредил, что она будет опасной.
По его словам, праздник пройдет под знаком штормовой погоды. Так, в пятницу в столичный регион придет похолодание – температура воздуха днем составит 23 градуса. Также ожидаются грозы с градом и порывистый ветер, передает РИА Новости.
"С севера подойдет холодный арктический циклон, поэтому и ночью, и днем будут идти достаточно интенсивные скоротечные ливневые дожди, которые будут сопровождаться грозами, градом, шквалистым ветром", – сообщил синоптик.
Тишковец также отметил, что диаметр града местами может составить до 3 сантиметров. В результате этого не исключено падение деревьев и слабо укрепленных конструкций.
В этот день в столице выпадет по меньшей мере до 10 миллиметров осадков, добавил метеоролог.
Ранее научный руководитель Гидрометцентра РФ Роман Вильфанд отмечал, что в России этим летом ожидается переменчивая погода: теплые периоды будут чередоваться с похолоданиями.
По словам синоптика, уже к концу текущей недели центр Европейской России ждет резкое похолодание. По его словам, в субботу столбики термометров не поднимутся выше +20 градусов. При этом в понедельник уже существенного понижения температуры не ожидается.
На Москву надвигается гроза с градом
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: