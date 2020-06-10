Синоптики рассказали о погоде в столице в День России

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

Стало известно, какая погода установится в Москве в День России. Ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец предупредил, что она будет опасной.

По его словам, праздник пройдет под знаком штормовой погоды. Так, в пятницу в столичный регион придет похолодание – температура воздуха днем составит 23 градуса. Также ожидаются грозы с градом и порывистый ветер, передает РИА Новости.

"С севера подойдет холодный арктический циклон, поэтому и ночью, и днем будут идти достаточно интенсивные скоротечные ливневые дожди, которые будут сопровождаться грозами, градом, шквалистым ветром", – сообщил синоптик.

Тишковец также отметил, что диаметр града местами может составить до 3 сантиметров. В результате этого не исключено падение деревьев и слабо укрепленных конструкций.

В этот день в столице выпадет по меньшей мере до 10 миллиметров осадков, добавил метеоролог.

Ранее научный руководитель Гидрометцентра РФ Роман Вильфанд отмечал, что в России этим летом ожидается переменчивая погода: теплые периоды будут чередоваться с похолоданиями.

По словам синоптика, уже к концу текущей недели центр Европейской России ждет резкое похолодание. По его словам, в субботу столбики термометров не поднимутся выше +20 градусов. При этом в понедельник уже существенного понижения температуры не ожидается.