Городские парки приготовили онлайн-программу ко Дню России

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Столичные парки приготовили онлайн-программу ко Дню России, сообщает портал мэра и правительства Москвы. 12 июня на сайтах зон отдыха и в их официальных аккаунтах в соцсетях горожан ждут интерактивные квесты, виртуальные экскурсии, образовательные лекции, творческие мастер-классы и фотовыставки.

Парк Горького и "Цифровое деловое пространство" (ЦДП) запустят челлендж #Время_открытий. Чтобы принять в нем участие, надо выложить в Instagram фотографию с хештегом проекта и коротким рассказом о том, чему удалось научиться во время самоизоляции. К примеру: кто-то сумел пройти сотни километров, кто-то – выучить несколько языков, кто-то научился готовить необычные блюда, а кто-то запустил стартап.

В течение недели Мосгорпарк, парки и ЦДП будут публиковать на своих сайтах подборки лучших достижений подписчиков, а 19 июля их будут транслировать на огромном светодиодном фасаде "Цифрового делового пространства" со стороны Садового кольца. Таким образом, с 10:00 до 22:00 их сможет увидеть вся Москва.

На страницах парка "Фили" в соцсетях откроется виртуальная выставка фотохудожника Михаила Петрова. На ней представят снимки, сделанные в разных природных уголках России.

Также парк подготовил квест. Его подписчикам в соцсетях предложат сыграть в города. Тех, кто пройдет квест быстрее всех, наградят памятными призами от парка.

На официальной странице усадьбы Воронцово в Instagram пройдет квест "Узнай Россию". Участники в течение четырех часов будут выполнять задания в разделе "Сторис". Все они будут связаны с историей, культурой, географией и природным многообразием страны.

Также на страницах усадьбы в соцсетях опубликуют лекцию "Меценаты России конца XIX – начала XX века". Экскурсовод Наталья Севагина расскажет о деятельности крупнейших предпринимателей, внесших большой вклад в развитие русской культуры.

В разделе "Сторис" инстаграм-аккаунта Мосгорпарка пройдет интерактивный квест #ИсторияРядом. Участникам нужно будет сопоставить изображения на предложенных картинках с любым парком Москвы. Трое подписчиков, которые успешно пройдут весь квест и первыми вышлют правильные ответы на почту pr@mosgor-park.ru, получат памятные призы.

Еще один интерактивный квест, посвященный Дню России, подготовил Измайловский парк. Подписчиков парка в соцсетях ждут головоломки, в которых зашифрованы разные предметы, явления или вымышленные персонажи, которые ассоциируются с Россией.

В соцсетях Таганского парка педагог фольклорной студии Юлия Найденко проведет занятие для детей – она расскажет, что изображено на гербе России и зачем стране нужен гимн. После небольшой лекции ребят ждет познавательная викторина.

В парке "Северное Тушино" пройдет онлайн-фотовыставка "Заповедная Россия".

Работы фотохудожника Натальи Чебыкиной, которая три года путешествовала по труднодоступным живописным уголкам России, будут доступны на страницах парка в социальных сетях.

На страницах Бабушкинского парка опубликуют лекцию историка Надежды Овчаровой о российском флаге и его истории. Еще одну лекцию прочтет руководитель сада имени Баумана Наталья Александровна. Она расскажет о княжеском роде Голицыных.

Москва поэтапно снимает ограничения, действовавшие из-за угрозы распространения коронавируса. В частности, москвичам разрешили гулять в парках. В то же время к проведению массовых мероприятий еще сохраняются особые требования. По этой причине празднование Дня России в парках будет проходить онлайн.

Сергей Собянин сообщил, что максимум ограничений в столице могут снять до 1 июля, поскольку город плавно переходит из одного этапа снятия ограничений к другому.

