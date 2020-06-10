Сеть "Москино" покажет фильмы о Николае Миклухо-Маклае в День России

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Ко Дню России сеть "Москино" совместно с фондом имени Миклухо-Маклая покажет подборку документальных фильмов о выдающемся русском путешественнике Николае Миклухо-Маклае и его наследии, говорится на портале мэра и правительства Москвы.

Все желающие смогут узнать о племенах папуасов и их знакомстве с цивилизацией. В документальном фильме "Человек с Луны" можно узнать об удивительных открытиях Миклухо-Маклая в Новой Гвинее, жизни в России и Австралии. Лейтмотивом фильма стала современная экспедиция на Берег Маклая.

Также зрителям покажут такие фильмы "Путешествие папуасов в Россию" и "Русские названия географических объектов в Океании".

Фильмы будут доступны с 12 июня на сайте "Москино" в разделе "Москино дома".

Ранее россиянам напомнили о короткой рабочей неделе. 12 июня в стране по традиции объявлен выходной день. Изменения в режиме работы связаны с празднованием Дня России. Отдохнуть россияне смогут три дня подряд – 12, 13 и 14 июня. Более того, четверг, 11 июня, является предпраздничным, поэтому его продолжительность сокращается на час.

