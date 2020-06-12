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Общество

10:48

Собянин поздравил москвичей с Днем России

мэр Москвы Сергей Собянин общество праздники

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Денис Гришкин

Сергей Собянин поздравил жителей столицы с Днем России, телеграмма опубликована на портале мэра и правительства Москвы.

"На долю Отчизны выпадало немало испытаний, из которых она выходила еще более сильной и крепкой. Так будет и в этот раз: победив пандемию коронавируса, мы добьемся новых успехов в созидании и развитии", – говорится в телеграмме.

Собянин подчеркнул, что Москва является центром политической, экономической, общественной, научной, культурной и духовной жизни страны.

"Сплоченность вокруг общей цели помогает москвичам преодолевать трудности и с уверенностью смотреть в будущее", – говорится в сообщении.

Ко Дню России столичные парки подготовили онлайн-программу. 12 июня на сайтах зон отдыха и в их официальных аккаунтах в соцсетях горожан ждут интерактивные квесты, виртуальные экскурсии, образовательные лекции, творческие мастер-классы и фотовыставки.

На страницах Бабушкинского парка опубликуют лекцию историка Надежды Овчаровой о российском флаге и его истории. Еще одну лекцию прочтет руководитель сада имени Баумана Наталья Александровна. Она расскажет о княжеском роде Голицыных. В парке "Северное Тушино" пройдет онлайн-фотовыставка "Заповедная Россия".

"Это наш город": Музей Победы подготовил онлайн-программу ко Дню России

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