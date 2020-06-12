Ким Чен Ын поздравил Путина с Днем России

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Председатель Госсовета КНДР Ким Чен Ын отправил президенту РФ Владимиру Путину поздравления по случаю Дня России. Об этом пишет Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК).

"Председатель Госсовета КНДР товарищ Ким Чен Ын направил приветствие президенту Российской Федерации Владимиру Владимировичу Путину в честь национального праздника", – говорится в телеграмме.

Ким Чен Ын в своем послании от имени народа КНДР также поздравил с праздником правительство РФ и россиян.

"Российский народ добился больших успехов в борьбе за построение мощной и процветающей России, преодолев всевозможные вызовы и испытания под энергичным руководством российского президента, и корейский народ искренне рад этим успехам", – отметил корейский лидер.

Он отметил стремление двух народов к укреплению общей дружбы между РФ и КНДР. Кроме того, Ким Чен Ын подчеркнул, что договоренности, достигнутые в ходе Владивостокского саммита с президентом Владимиром Путиным, "будут реализованы в обязательном порядке".

"Искренне желаю президенту России здоровья и больших успехов в его ответственной работе, а дружественному российскому народу – благополучия и процветания", – подытожил лидер КНДР.

Ранее стало известно, что у российских космонавтов на МКС в День России будет выходной. Отмечалось, что в прошлом году 12 июня было рабочим днем в графике космонавтов.