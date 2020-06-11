У космонавтов на МКС в День России будет выходной

Фото: "Роскосмос"/Иван Вагнер

Российские космонавты Анатолий Иванишин и Иван Вагнер, которые находятся на борту МКС, будут отдыхать в День России, сообщает ТАСС.

Отмечается, что в прошлом году 12 июня было рабочим днем в графике космонавтов.

Сейчас на борту Международной космической станции находятся пятеро членов экипажа – помимо Иванишина и Вагнера, это астронавты NASA Крис Кэссиди, Даглас Херли и Роберт Бенкен.

Ранее в Роструде напомнили, что россиян ждет четырехдневная рабочая неделя в связи с празднованием Дня России. 12 июня в стране по традиции объявлен выходной день. Таким образом, рабочими будут только дни с 8 по 11 июня.

Отдохнуть россияне смогут три дня подряд – 12, 13 и 14 июня. Более того, четверг, 11 июня, является предпраздничным, поэтому его продолжительность сокращается на час.

В соответствии с указом Владимира Путина, в этом году 24 июня также будет нерабочим днем с сохранением заработной платы. Причиной выходного стало проведение парада Победы. 23 июня не считается предпраздничным, поэтому этот день не будет сокращенным.