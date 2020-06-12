На портале "Узнай Москву" появился квест ко Дню России

Фото: портал мэра и правительства Москвы
На портале "Узнай Москву" появился квест, посвященный празднованию Дня России. Он получил название "Мой адрес – Россия", информирует портал мэра и правительства столицы.
Участникам игры предлагают проверить знания о главных достопримечательностях страны. В частности, пользователи портала должны ответить, в каких городах России можно увидеть кремль, путевой дворец Екатерины Великой и фонтан, подобный знаменитому ансамблю "Дружба народов" на ВДНХ.
"С помощью онлайн-викторины мы хотим показать, что, несмотря на расстояния и часовые пояса, разные климатические зоны и природные условия, языки и обычаи, все мы – жители одной великой страны и в каждом регионе можно встретить места и памятники архитектуры, которые нас объединяют и на которые интересно посмотреть", – рассказал куратор ИТ-проектов в сфере культуры и туризма департамента информационных технологий города Москвы Сергей Шакрыл.
Среди вопросов будут также касающиеся Московского Кремля, Александровского сада и сталинских высоток.
Помимо этого, участников спросят о том, где находятся вокзалы-близнецы, как теперь называется площадь Китайских Добровольцев и какое название улицы встречается в России чаще всего.
Ранее свою онлайн-программу ко Дню России презентовали столичные парки. 12 июня на сайтах зон отдыха и в их официальных аккаунтах в соцсетях горожан ждут интерактивные квесты, виртуальные экскурсии, образовательные лекции, творческие мастер-классы и фотовыставки.
Как москвичи планируют отметить День России
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