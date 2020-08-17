Триколор площадью 1 тыс кв м развернут у Музея Победы 22 августа

Фото: Москва 24/Никита Симонов
В День Государственного флага, 22 августа, у Музея Победы развернут триколор площадью 1 тысяча квадратных метров. Об этом сообщили в пресс-службе музея.
"Состоится торжественная церемония, в которой примут участие представители подразделений Федеральной службы войск национальной гвардии Российской Федерации, Всероссийского детско-юношеского военно-патриотического общественного движения "Юнармия", "Молодежи Москвы", 1-го отдельного стрелкового Семеновского полка, общественного движения "Студенты Москвы", волонтеры Музея Победы", – говорится в сообщении.
Также в музее уточнили, что во время акции под гимн России в небо выпустят шары цветов триколора.
День государственного флага РФ установлен 20 августа 1994 года указом президента РФ. Он отмечается ежегодно 22 августа. В Музее Победы церемония развертывания флага в этот день проводится с 2015 года.
В прошлом году в честь праздника на фасадах нескольких столичных зданий появились 3D-проекции триколора. В частности, световое шоу представили на фасаде Большого театра и на Останкинской башне.
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