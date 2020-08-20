День Государственного флага отметят на ВДНХ

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

В честь Дня государственного флага, 22 августа, на ВДНХ состоится праздничная программа, сообщается на портале мэра и правительства Москвы.

Гости выставки смогут принять участие в различных тематических мастер-классах, посетить экскурсии, а дети увидят подводное представление с русалкой. Большая часть мероприятий пройдет бесплатно.

"Любителям истории предлагаем в этот день посетить центр славянской письменности "Слово", где пройдут тематические экскурсии. О символических значениях флага расскажут на "Городской ферме". Там же для юных гостей пройдут творческие мастер-классы", – рассказали в пресс-службе выставки.

Бесплатная тематическая экскурсия по территории ВДНХ состоится в 15:30. Встреча участников у арки главного входа. В экскурсионную группу смогут войти до 30 человек. Необходима регистрация по ссылке.

Центр "Слово" проведет бесплатную экскурсию в 16:30, на которой участникам расскажут о появлении флага.

В 14:00, 15:00 и 16:00 пройдут представления от центра океанографии и морской биологии "Москвариум". Водолазы вместе с артисткой в костюме русалки погрузятся на дно аквариума с акулами и развернут там флаг России. Билет на шоу можно купить в "Москвариуме".

Дети старше трех лет смогут посетить лекцию об истории российского флага, которая пройдет на территории "Городской фермы". Вход на лекцию и мастер-классы по билету.

Для столичных школьников ко Дню Государственного флага РФ центр "Патриот.Спорт" подготовил онлайн-мероприятия.

Также в честь праздника у Музея Победы развернут триколор площадью 1 тысяча квадратных метров.