Экскурсии на тему государственных символов пройдут на ВДНХ в День флага РФ

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко
На ВДНХ в День флага России, 22 августа, для гостей проведут экскурсии на тему космоса и государственных символов. Об этом сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на пресс-службу выставки.
Экскурсии пройдут в 13:00, 15:00 и 17:00.
Посетителям расскажут об истории создания долговременных отечественных орбитальных станций и покажут их полномасштабные макеты.
"В этот же день в центре славянской письменности "Слово" состоится тематический тур "От Древней Руси до новой России". На нем можно будет узнать, какая государственная атрибутика использовалась в военных и освободительных походах в различные эпохи становления русского государства, когда впервые был поднят бело-сине-красный флаг и кто является законным отцом триколора. Начало экскурсии в 18:00", – говорится в сообщении.
Также гостям выставки расскажут о гербах и флагах, размещенных на фризах, фронтонах и фасадах павильонов ВДНХ. Экскурсия рассчитана на возраст от 12 лет, организаторы напоминают, что необходима предварительная регистрация.
"На "Городской ферме" День флага России будут праздновать все выходные. 21 и 22 августа юные гости ВДНХ и их родители смогут принять участие в мастер-классах "Я люблю Россию" и "Родной флаг", на которых сделают брошь в цветах триколора и красивое патриотическое украшение", – добавили в пресс-службе.
Ранее сообщалось, что с 20 по 22 августа на культурных площадках столицы проведут более 70 мероприятий ко Дню Государственного флага РФ. Принять участие в праздничных мероприятиях можно бесплатно.
Однако на некоторые из них потребуется предварительная регистрация. Все очные мероприятия организуют с соблюдением действующих санитарных мер. Посетителям необходимо соблюдать масочный режим и социальную дистанцию.
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