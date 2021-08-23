Путин и Собянин посетили центр военно-патриотического воспитания молодежи "Авангард"

18:34
Фото: пресс-служба президента РФ/ТАСС/Евгений Паулин
Владимир Путин и Сергей Собянин посетили учебно-методический центр военно-патриотического воспитания молодежи "Авангард". Во время встречи президент пообщался с курсантами.
Также центр посетили министр обороны Сергей Шойгу и губернатор Московской области Андрей Воробьев.
Учебно-методический центр военно-патриотического воспитания молодежи работает в парке "Патриот". Ежегодно в учебных сборах "Авангарда" могут участвовать более 28 тысяч курсантов. Число желающих обучаться в "Авангарде" постоянно растет. По словам Собянина, из 40 тысяч молодых людей, проходящих военные сборы, только 12 тысяч могут попасть в данный учебно-методический центр.
Мэр отметил, что в ходе подготовки к военной службе девочки проявляют даже большую заинтересованность, чем юноши.
"Здесь другой ритм жизни – другая целеустремленность, преодоление каких-то препятствий", – считает Собянин.
Военную подготовку учащиеся школ и колледжей проходят в соответствии с Федеральным законом "О воинской обязанности и военной службе", согласно которому ученики 10-х классов и студенты первых, вторых курсов колледжей должны пройти пятидневные учебные сборы по основам военной службы.
Для их проведения правительства Москвы и Московской области открыли совместный учебно-методический центр военно-патриотического воспитания молодежи "Авангард". Его создание поддержал российский лидер.
Для размещения 600 курсантов и 157 сотрудников центра возвели два жилых корпуса. Учебные занятия и культурно-досуговые мероприятия проводят в административно-учебном корпусе.
В актовом зале установлено современное оборудование и тренажеры. В том числе симулятор прыжка с парашютом, интерактивный тир, симулятор военной техники, класс робототехники для обучения управлению дронами, а также интерактивные макетный класс и класс военной истории.
Рядом с учебным корпусом размещены плац для практических занятий, площадка для игры в лазертаг и парк "Вселенная".
В состав спортивного кластера входят площадки для настольного тенниса, для сдачи нормативов ГТО, крытый спортивный комплекс, универсальные площадки для игр в баскетбол, волейбол, мини-футбол и мини-гандбол, открытая тренажерная площадка, гимнастический городок, скалодром с туристической площадкой, полосы препятствий и лыжная трасса.
Помимо этого, в учебно-методическом центре есть вещевой склад, медпункт, столовая, пункт реставрации образцов военной техники "Бункер" и несколько парковок для автотранспорта.
Управление центром осуществляется с помощью специальной информационной системы "Искусственный разум "Авангарда".
Мощность центра позволяет ежегодно проводить на безвозмездной основе учебные сборы для 28,8 тысячи курсантов из Москвы и Московской области.
В период пандемии сборы проводились в дистанционном формате. Программа обучения, разработанная специалистами "Авангарда", позволяет усвоить необходимый объем знаний при помощи интерактивных занятий, видеоуроков и тестирования, которые проводят на специальной платформе. Общая продолжительность программы составляет 15 часов. Пройти ее можно в течение 21 дня.
В 2020–2021 учебном году сборы с помощью онлайн-платформы успешно прошли 12 358 учащихся из Москвы.
Кроме того, на площадке "Авангарда" проводят военно-патриотические мероприятия с участием учащихся кадетских классов и московских представителей движения "Юнармия".
В сентябре учебно-методическому центру исполнится год. В преддверии дня рождения "Авангарда" президенту РФ Владимиру Путину продемонстрировали образовательный потенциал центра.
Ранее президент РФ Владимир Путин выразил надежду, что зарубежные гости проявят интерес к российскому вооружению, представленному на форуме "Армия-21".
Путин и Собянин посетили центр военно-патриотического воспитания молодежи "Авангард"
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