В Минпросвещения планируют ликвидировать третью смену в школах к 2025 году

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

Третью смену в российских школах планируется полностью ликвидировать к 2025 году, заявил глава Минпросвещения Сергей Кравцов. Об этом сообщает РИА Новости.

По его словам, ведомство также прорабатывает необходимые меры для того, чтобы на данном фоне не допустить роста второй смены. Кравцов уточнил, что в течение последних пяти лет в России были построены 1 623 школы на 690 тысяч мест.

"В этом учебном году свои двери откроют 130 новых школ, а к 2025, в соответствии с вашим поручением, будет построено еще 1 300 школ. Это позволит нам полностью ликвидировать третью смену и не допустить роста второй", – пояснил министр на заседании Госсовета РФ по вопросам образования с участием Владимира Путина.

Ранее Путин поручил правительству РФ и органам исполнительной власти полностью уйти от учебы в три смены в российских школах к 2023/2024 учебному году. Соответствующий документ опубликован на сайте Кремля. Также Путин дал поручение обеспечить стопроцентную доступность дошкольного образования для детей до трех лет до 2023 года.