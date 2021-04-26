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Общество

14:25

Мишустин призвал как можно быстрее убрать третьи смены в школах

образование общество

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

Практику обучения школьников в три смены необходимо ликвидировать как можно скорее, заявил Михаил Мишустин по итогам визита в Чечню. Об этом сообщает ТАСС.

"Чечня пока входит в число регионов, где дети учатся в три смены. Эту проблему необходимо ликвидировать как можно скорее, и не только в этом субъекте Российской Федерации", – сказал премьер-министр.

По словам Мишустина, правительство занимается решением данной проблемы.

Ранее вице-спикер Госдумы Ирина Яровая предложила ввести в школьную программу новый предмет по изучению отечественной истории для младших классов – "Моя Россия".

По мнению Яровой, изучение такого предмета даст детям возможность получить "в доступной форме знания о своей стране, о родном регионе".

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