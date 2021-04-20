В Госдуме предложили упростить содержание школьных учебников

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Роман Васильев

Первый заместитель председателя комитета Государственной думы по образованию и науке Олег Смолин (КПРФ) выступил за упрощение содержания школьных учебников. Об этом сообщает Агентство "Москва".

По словам Смолина, многие школьные учебники написаны не для учащихся, а для специалистов.

"Что у нас делают на литературе? У нас пытаются из ученика сделать литературоведа. Задача школы совершенно в другом – сделать читателя и помнить о формуле, которая принадлежит моей любимой учительнице литературы: литература – это не учебный предмет, это воспитание души", – уточнил Смолин.

Кроме того, он добавил, что содержание учебников для школьников слишком "переосложненное". Они написаны для студентов, чаще даже для учащихся специальных факультетов, выразил мнение депутат.

"Откройте учебник 7-го класса и прочитайте там определения "причастие" и "деепричастие". Я их воспроизвести по памяти не могу. Зачем мучить несчастных детей, когда для грамотности достаточно понимать, на какие вопросы отвечают причастия, а на какие – деепричастия", – отметил зампредседателя комитета Госдумы.

Помимо этого, он выступил за распространение идеи разноскоростного обучения. По его словам, ее отчасти реализуют в столице. Так, свыше 100 классов школьную программу первых четырех лет проходят за три года, заключил Смолин.

Ранее он выступил на парламентских слушаниях КПРФ с предложением привести базовые оклады учителей к уровню не ниже двух МРОТ. Также фракция КПРФ предложила распространить на учителей социальные гарантии госслужащих.