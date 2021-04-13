Оклад учителей России предложили повысить до трех прожиточных минимумов

10:17
Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко
В России предлагают повысить базовый оклад учителей до трех прожиточных минимумов региона. Зампред думского комитета по образованию и науке Максим Зайцев намерен внести соответствующий законопроект в нижнюю палату парламента, сообщает РИА Новости.
В документе также уточняется, что минимальная заработная плата педагога не должна быть ниже средней зарплаты в регионе.
"Прожиточный минимум на душу населения в 2021 году составляет 11 653 рубля, это значит, что учителя в регионах будут получать базовый оклад в размере около 35 тысяч рублей. Именно такой минимальный базовый оклад будет гарантирован учителю за 18 часов преподавательской работы", – говорится в пояснительной записке.
Кроме того, уточняется, что если учительская зарплата не может быть ниже средней по региону, то в среднем по России она составит 45 тысяч рублей. Также в пояснительной записке говорится, что разница между размером оплаты труда директора и учителя не должна превышать 1 к 4.
Ранее первый зампредседателя комитета Госдумы по образованию и науке Олег Смолин выступил на парламентских слушаниях КПРФ с предложением привести базовые оклады учителей к уровню не ниже двух МРОТ. Также фракция КПРФ предложила распространить на учителей социальные гарантии госслужащих.
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