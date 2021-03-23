Экономист прокомментировал идею о зарплатах учителям в размере 2 МРОТ

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Денис Гришкин

Размер заработной платы учителей должен быть не ниже среднего уровня оплаты труда по России, сообщил проректор Финансового университета при правительстве РФ Александр Сафонов, комментируя инициативу КПРФ платить учителям не меньше двух МРОТ.

В интервью радио КП он отметил, что средняя зарплата по стране превышает два минимальных размера оплаты труда.

"Думаю, что пожадничали представители КПРФ. Начнем с того, что есть указы президента майские, которые предполагают, что размеры заработной платы учителей должны быть выше МРОТ и никак не меньше средней заработной платы по субъектам Российской Федерации", – пояснил Сафонов.

Гость эфира подчеркнул, что важная задача – повысить престижность профессии учителя.

"Чтобы профессия учителя была социально значимой, экономически престижной для людей, не забываем, что от качества среднего образования зависит вся последующая профессиональная карьера любого человека", – сказал эксперт.

Ранее первый зампредседателя комитета Госдумы по образованию и науке Олег Смолин выступил на парламентских слушаниях КПРФ с предложением привести базовые оклады учителей к уровню не ниже двух МРОТ. Также фракция КПРФ предложила распространить на учителей социальные гарантии госслужащих.