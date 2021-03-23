Экономист прокомментировал идею о зарплатах учителям в размере 2 МРОТ

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Денис Гришкин
Размер заработной платы учителей должен быть не ниже среднего уровня оплаты труда по России, сообщил проректор Финансового университета при правительстве РФ Александр Сафонов, комментируя инициативу КПРФ платить учителям не меньше двух МРОТ.
В интервью радио КП он отметил, что средняя зарплата по стране превышает два минимальных размера оплаты труда.
"Думаю, что пожадничали представители КПРФ. Начнем с того, что есть указы президента майские, которые предполагают, что размеры заработной платы учителей должны быть выше МРОТ и никак не меньше средней заработной платы по субъектам Российской Федерации", – пояснил Сафонов.
Гость эфира подчеркнул, что важная задача – повысить престижность профессии учителя.
"Чтобы профессия учителя была социально значимой, экономически престижной для людей, не забываем, что от качества среднего образования зависит вся последующая профессиональная карьера любого человека", – сказал эксперт.
Ранее первый зампредседателя комитета Госдумы по образованию и науке Олег Смолин выступил на парламентских слушаниях КПРФ с предложением привести базовые оклады учителей к уровню не ниже двух МРОТ. Также фракция КПРФ предложила распространить на учителей социальные гарантии госслужащих.
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: