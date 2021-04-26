Яровая предложила ввести новый предмет в школьную программу

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

Заместитель председателя Госдумы Ирина Яровая предложила ввести в школьную программу новый предмет по изучению отечественной истории для младших классов – "Моя Россия". Об этом сообщает РИА Новости.

"Мы предлагаем в начальных школах ввести дисциплину "Моя Россия". Мы все хорошо знаем, с какого класса начинается изучение истории, и конечно, весьма странно выглядит ситуация, что историю Великой Отечественной войны у нас дети изучают только в старших классах впервые", – заявила депутат.

По мнению Яровой, изучение такого предмета даст детям возможность получить "в доступной форме знания о своей стране, о родном регионе". Также она предложила включить во все учебники раздел "Наши имена" со справочной информацией о "цивилизационном вкладе России, наших отечественных деятелей науки".

Кроме того, Яровая предложила закрепить в образовательных программах устные задания с четкими нормативами "для развития устной речи школьников".

"Чтобы по окончании школы было понятно, что ребенок умеет не только писать, но и говорить, формулировать свои мысли, отстаивать свою позицию, вступать во взаимодействие", – пояснила она.

Ранее первый заместитель председателя комитета Государственной думы по образованию и науке Олег Смолин (КПРФ) выступил за упрощение содержания школьных учебников. По словам Смолина, многие школьные учебники написаны не для учащихся, а для специалистов. Кроме того, он добавил, что содержание учебников для школьников слишком "переосложненное". Они написаны для студентов, чаще даже для учащихся специальных факультетов, выразил мнение депутат.