Форма поиска по сайту

Часто ищут

Москва 24

Форма поиска по сайту

Часто ищут

Общество

10:59

Яровая предложила ввести новый предмет в школьную программу

образование общество

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

Заместитель председателя Госдумы Ирина Яровая предложила ввести в школьную программу новый предмет по изучению отечественной истории для младших классов – "Моя Россия". Об этом сообщает РИА Новости.

"Мы предлагаем в начальных школах ввести дисциплину "Моя Россия". Мы все хорошо знаем, с какого класса начинается изучение истории, и конечно, весьма странно выглядит ситуация, что историю Великой Отечественной войны у нас дети изучают только в старших классах впервые", – заявила депутат.

По мнению Яровой, изучение такого предмета даст детям возможность получить "в доступной форме знания о своей стране, о родном регионе". Также она предложила включить во все учебники раздел "Наши имена" со справочной информацией о "цивилизационном вкладе России, наших отечественных деятелей науки".

Кроме того, Яровая предложила закрепить в образовательных программах устные задания с четкими нормативами "для развития устной речи школьников".

"Чтобы по окончании школы было понятно, что ребенок умеет не только писать, но и говорить, формулировать свои мысли, отстаивать свою позицию, вступать во взаимодействие", – пояснила она.

Ранее первый заместитель председателя комитета Государственной думы по образованию и науке Олег Смолин (КПРФ) выступил за упрощение содержания школьных учебников. По словам Смолина, многие школьные учебники написаны не для учащихся, а для специалистов. Кроме того, он добавил, что содержание учебников для школьников слишком "переосложненное". Они написаны для студентов, чаще даже для учащихся специальных факультетов, выразил мнение депутат.

Читайте также

© 2012 – 2020

Настройки телеэфира    Перечень запрещенных в РФ организаций

Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.

СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.

Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».

Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.

Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR

Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».

Партнёр Рамблера
  • Рейтинг@Mail.ru

закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

Яндекс.Метрика

Следите за новостями:

Больше не показывать