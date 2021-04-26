Яровая предложила ввести новый предмет в школьную программу

10:59
Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко
Заместитель председателя Госдумы Ирина Яровая предложила ввести в школьную программу новый предмет по изучению отечественной истории для младших классов – "Моя Россия". Об этом сообщает РИА Новости.
"Мы предлагаем в начальных школах ввести дисциплину "Моя Россия". Мы все хорошо знаем, с какого класса начинается изучение истории, и конечно, весьма странно выглядит ситуация, что историю Великой Отечественной войны у нас дети изучают только в старших классах впервые", – заявила депутат.
По мнению Яровой, изучение такого предмета даст детям возможность получить "в доступной форме знания о своей стране, о родном регионе". Также она предложила включить во все учебники раздел "Наши имена" со справочной информацией о "цивилизационном вкладе России, наших отечественных деятелей науки".
Кроме того, Яровая предложила закрепить в образовательных программах устные задания с четкими нормативами "для развития устной речи школьников".
"Чтобы по окончании школы было понятно, что ребенок умеет не только писать, но и говорить, формулировать свои мысли, отстаивать свою позицию, вступать во взаимодействие", – пояснила она.
Ранее первый заместитель председателя комитета Государственной думы по образованию и науке Олег Смолин (КПРФ) выступил за упрощение содержания школьных учебников. По словам Смолина, многие школьные учебники написаны не для учащихся, а для специалистов. Кроме того, он добавил, что содержание учебников для школьников слишком "переосложненное". Они написаны для студентов, чаще даже для учащихся специальных факультетов, выразил мнение депутат.
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: