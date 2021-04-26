Стоит ли отдавать ребенка в первый класс с шести лет

Стоит ли менять детсадовскую группу на школьный класс, если ребенку еще нет 7 лет? Чего ждать от шестилетнего в школе и как его подготовить к занятиям, чтобы ему было интересно? Как выбрать учителя для малыша? Своим опытом в воспитании 6-летнего первоклассника делится журналист, мать двоих детей Евгения Бородина.



Младший сын родился "неудобно" – в конце марта. Это обстоятельство поставило нас в тупик. Вести ребенка в школу в 6 лет и 5 месяцев или годом позже? Все располагало к тому, чтобы отдать Федора пораньше, потому что детский сад он посещал с детьми предыдущего года рождения. Но мы заволновались: если сын пойдет в первый класс в возрасте дошкольника, справится ли он с программой и насыщенным графиком? А если отдать его после 7, то что он будет делать второй раз в подготовительной группе наскучившего сада? Мысленно мы даже заглянули в будущее и увидели за партой в выпускном классе 18-летнего дядьку с усами.

Примерно такие же мысли одолевают родителей всех шестилеток. Все-таки до уровня ученика ребенок должен дозреть, и отправлять его в школу – все равно что выпускать в открытый космос. Но и недооценивать возможности малыша тоже не следует.

Нужно определить готовность ребенка к школе не только в плане знаний. Он должен быть самостоятельным, не теряться в неожиданных ситуациях, ориентироваться во времени. Мамам и папам надо задуматься о том, готово ли чадо на протяжении целого урока удерживать внимание на одном учебном предмете. Сможет ли ребенок сам, например, сориентироваться в раздевалке или столовой, найдет ли туалет на другом конце этажа, если ближайший занят? Нуждается ли еще в тихом часе?

Обычно психологи заранее советуют выбрать учителя для шестилетнего ребенка. Неплохо даже познакомить малыша с педагогом. Но не стоит думать, что учительница будет на уроках хвалить ребенка и приводить его в пример одноклассникам только потому, что ему 6 лет. Раз ты сел за парту, значит, будь добр, соответствуй своему статусу первоклассника. А 6 тебе лет или почти 8, как некоторым ученикам, – это не имеет значения.

Чтобы не возникло проблем с усвоением материала, ребенка нужно подготовить к школе. К первому классу малышу надо уметь читать, ориентироваться в счете и в программе окружающего мира, чтобы он имел представление о том, что его ждет. Этому, кстати, учат и в подготовительной группе детского сада. Но не нужно особенно усердствовать, заставляя детей летом подолгу просиживать над тетрадками, иначе они раньше времени могут потерять интерес к занятиям. Учителя старой формации советуют будущим первоклассникам больше читать вслух, чтобы нарабатывать технику речи.



Шестилетних следует заранее готовить к тому, что они будут жить в условиях четкого режима дня. Расписание уроков и домашних занятий надо распечатать и повесить на стенку.

Лучше сразу объяснить ребенку, что уроки – это его постоянная и основная обязанность, садиться за домашнюю работу следует в определенное время. За письменным столом школьник должен заниматься только уроками, игрушек там не должно быть. Не приучайте детей к компьютерным играм – они воруют время.

Школьная зрелость проявляется еще и в том, что ученик должен уважать дисциплину и авторитет учителя и уметь выстраивать отношения со сверстниками. Хорошо, если в классе учатся знакомые ребята, тогда ребенку будет комфортнее в новом коллективе. Педагоги советуют приучить малыша делиться с родителями своими переживаниями и обидами. Как правило, одноклассники к шестилеткам относятся доброжелательно. Но за счет маленького и слабого кто-то, вероятно, захочет самоутвердиться. Надо, чтобы ребенок знал, что он находится под защитой. Большая часть конфликтов, если они возникают, обычно гасится на уровне учителя.

Важно не требовать от малыша невозможного в надежде, что он сразу станет лучшим учеником в классе. Он уже совершил маленький подвиг – сел за парту в 6 лет. Родителям, бабушкам и дедушкам самое время вспомнить, что они сами умели в этом возрасте, а не распекать за ошибки. И с уважением относиться к работе малыша, даже если на первых порах он не обходится без помарок и чего-то не понимает. Не следует брать на себя выполнение домашней работы. Пусть ребенок сам делает уроки как может, а ваше дело – проверить и вместе разобрать ошибки. Не забывайте хвалить маленького первоклассника за успехи и вместе с ним радоваться всем его победам.

В нашем случае могу сказать, что мы ни разу не пожалели о том, что отправили ребенка в школу в 6 лет. Не все было идеально, но сын справляется с учебой и успевает дополнительно заниматься музыкой и спортом. Главное, что ему открылся новый мир, в котором ему интересно. А ведь этот год он мог провести в детском саду, играя в группе с машинками и мучительно пытаясь заснуть в тихий час.