Золушки или лентяйки: почему общество недолюбливает неработающих мам?

Освобожденные от работы матери – самая уязвимая категория домохозяек. Подруги посматривают на них свысока, мужья критикуют за отсутствие лоска, характерного для работающих дам, а общественное мнение стандартно записывает в бездельницы. Почему люди скептически относятся к мамам, которые отказались от карьеры ради детей, разбиралась журналист, мать двоих сыновей Евгения Бородина.



Как только за глаза ни называют неработающих мам – яжемать, домашняя клуша, курица. "Ты же дома сидишь, не работаешь", – говорят родичи. "Наверное, все сериалы уже пересмотрела. Когда на работу выходишь?" – подкалывает подружка. "Вот если бы ты работала, то из-за ерунды мозг бы не выносила", – ворчит недовольный супруг. "Я в ее годы в две смены пахала и за детьми успевала смотреть", – шипит вслед соседка.

Психологи говорят, что даже близкие родственники освобожденным матерям оказывают помощь менее охотно, чем работающим.

Между тем среди матерей-домохозяек не так уж много таких, которые забывают о карьере потому, что им просто нравится заниматься домашним трудом. Обычно крест на работе ставят те, кто хочет дать детям больше, чем просто сад и школа с продленкой, но не имеют на подхвате бабушек или денег на хороших нянь.

Что берут на себя "сидящие дома" мамы? Ежедневные поездки с детьми в музыкальные, художественные и спортивные школы, на занятия иностранными языками. Причем многие умудряются развести отпрысков по разным учреждениям, подстроить свои перемещения под несовпадающие графики детей. Они возят юных артистов и спортсменов на репетиции, конкурсы и соревнования.



Сколько талантов не раскрылось только потому, что мамы не имели возможности отказаться от заработка ради дополнительного образования детей!

"Домашние" матери чаще других зациклены на правильном питании и свежей, разнообразной пище. А такая готовка отнимает много времени. Их меню далеко не макароны с сосисками или наггетсами и явно не шоколадные шарики и пятидневный борщ.

Дети таких мам больше времени проводят на свежем воздухе. Эти женщины не станут выставлять коляску на балкон, полагая, что необязательно ходить с ребенком несколько часов в парке в любую погоду. Неработающие мамы любят доводить до совершенства все, что касается детей. Их ребята живут по режиму дня, рано ложатся спать, соблюдают график питания. Малыши раньше других приучаются обходиться без подгузников, самостоятельно есть и одеваться. Они рано начинают читать и считать, а потом самостоятельно справляются с уроками.

Вопреки общественному мнению, в семьях, где мама не работает, дети вырастают самостоятельными. А все потому, что мать со временем делегирует им некоторые обязанности, в отличие от сердобольных бабушек и отрабатывающих свою зарплату нянь.

Это вкратце о "профессиональных" материнских обязанностях. Но, повторюсь, ждать одобрения со стороны родительницам не приходится. Все потому, что их труд никому не заметен. Мало того, сами неработающие мамы, по мнению психологов, испытывают неудовлетворенность своей социальной ролью и считают себя нереализовавшимися в жизни.

Особенно если они прекрасно образованы и в прошлом успешно поднимались по карьерной лестнице. Им претит само название "домохозяйка". Они по утрам, приводя детей в сад или школу, с тайной завистью поглядывают на других родительниц, которые от школьного порога бегут на работу. Многие стараются брать хоть какую-то подработку, чтобы окончательно не вылететь из обоймы. И мечтают со временем сменить униформу домохозяйки – спортивный костюм и кроссовки – на элегантный стиль деловой женщины.

Жизнь не стоит на месте. Дети вырастают, становятся на крыло. Большинство мам отказываются от роли домохозяйки, когда сыновья и дочери начинают самостоятельно передвигаться по городу, сами разогревают себе обед и организуют свое время. Но, только выходя на работу, женщина понимает, что могла быть бесконечно счастлива в роли неработающей матери, если бы со всех сторон ее не вынуждали раньше времени сжигать лягушачью шкурку. Да и ей самой не стоило подгонять время и терзать себя переживаниями.



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Живите настоящим. Получайте удовольствие от каждого дня. Носить ребенка на руках можно лишь в нежном возрасте. Бежать с сыном за автобусом по дороге на тренировку, радуясь, что удалось вовремя заскочить в салон, придется лишь в начальной школе. Наслаждайтесь этим временем. Оно не повторится.

Найдите время для хобби. Совершенствование иностранного языка, чтение, домашний уход за собой, в конце концов написание забавных заметок в соцсетях о жизни. А если есть возможность, то старайтесь время от времени вырываться из домашнего мирка. Запишитесь в танцевальную или театральную студию, займитесь йогой, встречайтесь с подругами. Не варитесь в котле домашней работы.

Не принимайте всерьез чужие слова. У каждой неработающей мамы есть знакомая, которая якобы без посторонней помощи совмещала с уходом за грудничком удаленку, походы по салонам красоты, виртуозную готовку как минимум пяти разных блюд в день, а также ежедневную уборку и длительные пробежки в соседнем парке.

Без моральной поддержки со стороны бывает просто не обойтись. Для этого необязательно ходить к психологу. Общайтесь с подругами, которые на одной волне с вами. Среди них наверняка есть те, которые вышли на работу раньше, чем планировали. Вы удивитесь, когда услышите от них, что они сожалеют о том, что не смогли сделать для своих детей то, что удается вам.

Придерживайтесь режима дня. Это помогает вовремя заканчивать свои дела, раньше ложиться спать, успевать ухаживать за собой. Следите за модой, удерживайте вес. Отправляйтесь на пробежку в ближайший парк сразу после того, как утром отвели детей в школу. Жизнь непредсказуема. Возможно, уже в следующем году у вас появится возможность найти подходящую работу, а вы уже в отличной форме!