Фото: РИА Новости/Сергей Мирный

Следователи проведут проверку и установят, были ли заряды с зажигательной смесью на БПЛА, которыми Вооруженные силы Украины (ВСУ) нанесли удар по кафе и гостинице в селе Хорлы в Херсонской области. Об этом ТАСС заявила официальный представитель СК РФ Светлана Петренко.

Она добавила, что после проведения назначенных экспертиз станет известен точный химический состав боеприпасов.

ВСУ атаковали Хорлы с помощью беспилотников в ночь на 1 января. Погибли 29 человек, из них двое детей. Одна из пострадавших скончалась в больнице в Крыму. В медучреждения был доставлен 31 человек, включая 5 несовершеннолетних, один из которых находится в критическом состоянии.

По факту случившегося возбуждено уголовное дело о теракте. Следствием было назначено 26 судебных экспертиз. Пятница и суббота, 2 и 3 января, были объявлены в регионе днями траура. Кроме того, родственникам погибших уже были назначены первые 7 пенсий по случаю потери кормильца.

Жители Украины, по словам главы региона Владимира Сальдо, сопереживают пострадавшим и скорбят по погибшим в результате теракта. Он добавил, что украинский народ не считает россиян врагами, в отличие от киевских властей.