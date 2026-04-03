Мошенники в РФ активизировали практику личных встреч с жертвами

В условиях ужесточения банковского контроля мошенники все чаще переходят к личным встречам с жертвами. Об этом сообщили аналитики Выберу.ру.

По их данным, если в 2024 году о подобных случаях сообщали 9% опрошенных, то в 2025-м – уже 18%. Самая популярная схема – передача денег курьерам (8% случаев). Особенно уязвимы в этом случае люди старше 55 лет (14%).

Еще 6% россиян столкнулись с обманом в сфере ЖКХ: от поддельных квитанций до ложной замены счетчиков, чаще всего в возрасте 25–35 лет (9%). При личных покупках товаров пострадали 5% опрошенных, среди молодежи 18–25 лет – 11% (предоплата, подделки, фальшивые купюры).

При этом, по информации аналитиков, 34% россиян считают операции с личным контактом безопасными и редко задумываются о риске обмана.

Ранее в МВД РФ рассказали о мошенничестве со встречным переводом. По данным ведомства, злоумыышленники для обмана граждан используют схему со встречным переводом при обещании крупного выигрыша, дохода от инвестиций или другой выплаты.