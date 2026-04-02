02 апреля, 16:36

Безопасность

В МВД рассказали о мошенничестве со встречным переводом

Фото: depositphotos/Syda_Productions

Мошенники для обмана граждан используют схему со встречным переводом при обещании крупного выигрыша, дохода от инвестиций или иной выплаты. Об этом сообщила пресс-служба УБК МВД России.

"Когда человек пытается получить якобы причитающиеся ему деньги, ему сообщают о необходимости внести дополнительную сумму под предлогом "верификационного депозита", "гарантийного перевода", "антифрод-проверки", "конвертационного платежа" и так далее", – рассказали в ведомстве.

В МВД уточнили, что предлоги могут меняться, но суть всегда остается той же: человека пытаются убедить перевести деньги аферистам.

Россиян предупредили, что процедуру с переводами не применяют ни банки, ни брокеры, ни платежные системы, ни иные легальные финансовые организации. Настоящие комиссии и различные удержания не требуют встречного перевода на карту физлица и не оформляются через отдельные платежи в адрес незнакомцев, добавили в ведомстве.

Ранее сообщалось, что телефонные мошенники стали предлагать гражданам услуги по якобы ускоренному получению загранпаспорта. Киберпреступники просят человека отправить им скан документов, а затем внести полную предоплату. В действительности они с помощью полученной информации регистрируют электронные кошельки и финансовые аккаунты, а также проводят незаконные транзакции.

