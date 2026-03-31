В МВД РФ назвали популярные схемы обмана в мессенджерах

В министерстве внутренних дел РФ предупредили о наиболее распространенных схемах обмана, используемых злоумышленниками в мессенджерах. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-центр ведомства.

К таким схемам относятся предложения о легком заработке, продажа несуществующих товаров, а также ложные уведомления от имени государственных структур и известных сервисов.

В МВД уточнили, что управление по организации борьбы с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий проводит мониторинг и анализ киберугроз. Особое внимание уделяется мошенническим действиям в средствах мгновенного обмена сообщениями.

Перечисленные схемы зачастую сопряжены с распространением вредоносного программного обеспечения и фишинговых ссылок, которые позволяют злоумышленникам похищать персональные данные и средства граждан.

Ранее в МВД предупредили о мошеннической схеме с предложением подписать петицию. Злоумышленники могут призывать пользователей поддержать присвоение почетного звания погибшему военному, выступить за снижение тарифов ЖКХ или принять участие в иной инициативе.