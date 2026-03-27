Полиция пресекла работу узла связи телефонных мошенников в центре Москвы

Полиция в центре Москвы пресекла работу технического узла связи, который использовался телефонными мошенниками. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД России по столице.

По данным ведомства, 19-летний мужчина обслуживал оборудование, с помощью которого мошенники удаленно совершали преступления. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело о незаконном использовании абонентского терминала. Злоумышленник был задержан.

Ликвидировали незаконную схему передачи голосового трафика правоохранители и российские спецслужбы.

Сотрудники полиции призвали быть бдительнее при поиске работы. В столичном главке МВД предупредили, что граждане могут стать фигурантами уголовного дела в случае, если они будут помогать мошенникам, которые предлагают "легкий заработок" по установке или обслуживанию телекоммуникационного оборудования.

