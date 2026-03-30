30 марта, 08:36

Безопасность

МВД предупредило о мошеннической схеме с предложением подписать петицию

Фото: depositphotos/Syda_Productions

Мошенники начали делать рассылку в мессенджерах с фишинговыми ссылками и призывами подписать петицию или проголосовать по общественно значимому вопросу. Об этом сообщила пресс-служба УБК МВД России.

Как рассказали в ведомстве, аферисты могут призывать пользователей поддержать присвоение почетного звания погибшему военному, выступить за снижение тарифов ЖКХ или принять участие в иной инициативе.

После перехода по ссылке человек попадает на поддельную страницу, где ему предлагается авторизоваться через мессенджер или портал "Госуслуги", что позволяет злоумышленникам получить доступ к аккаунту.

В МВД призвали относиться с осторожностью к любым предложениям срочно проголосовать или подписать петицию через ссылку из чата. Для размещения и поддержки общественных инициатив следует использовать официальные ресурсы.

Ранее эксперт по информационной безопасности Илья Зуев заявил, что мошенники массово создают бот-фермы для атак на россиян. В этих сетях используется искусственный интеллект, который круглосуточно проверяет кнопки в банковском приложении на наличие ошибок логики.

Для этого киберпреступники задействуют сим-боксы и тысячи сим-карт. Телефоны начинают имитировать действия клиентов банка – заходить в приложения, менять лимиты и пытаться совершать платежи.

В МВД рассказали, что делать после кражи данных мошенниками

Читайте также


безопасность

Главное

Почему россияне покупают "красивые" автономера?

Водители скупают подобные знаки, чтобы показать свои финансовые возможности

Человек с такими номерами чувствует себя как рыцарь в доспехах

Читать
закрыть

Как в России планируют бороться с VPN?

Среди идей – плата за международный трафик и ограничение доступа к ряду сервисов

Эксперты уверены: в вопросе присутствует серьезная правовая неопределенность

Читать
закрыть

Зачем россияне покупают камни-питомцы на маркетплейсах?

Главный плюс – полное отсутствие хлопот

Однако эксперты уверены: взрослые покупают такие игрушки из-за чувства одиночества

Читать
закрыть

Что важно знать при покупке дачного участка?

Важны коммуникации: их наличие и стоимость подключения

Перед покупкой стоит запросить правоустанавливающие документы и архивные выписки

Читать
закрыть

Почему в России предложили приравнять питбайки к мотоциклам?

На питбайки, ввозимые в РФ, нет утильсбора, они не проходят таможенную очистку

Каждый год происходят несчастные случаи среди детей, управляющих питбайками

Читать
закрыть

Какие сюрпризы подарит погода москвичам весной-летом 2026 года?

Эксперты предсказывают нашествие комаров в конце апреля – мае

Погода сделала подарок для дачников: высаживать рассаду можно раньше

Читать
закрыть

Как вести себя при встрече с пресмыкающимися?

Рептилия может ужалить, когда ее пытаются поймать, убить или тыкают в нее палкой

Стоит ходить в лес в кроссовках, резиновых сапогах или другой высокой и прочной обуви

Читать
закрыть

Почему колоноскопия стала популярна среди блогеров?

Желание показать все в деталях появляется на фоне подмены понятий "настоящей" и "виртуальной" жизни

Блогеры пытаются удержать внимание любыми способами

Читать
закрыть

