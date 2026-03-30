30 марта, 08:36Безопасность
МВД предупредило о мошеннической схеме с предложением подписать петицию
Мошенники начали делать рассылку в мессенджерах с фишинговыми ссылками и призывами подписать петицию или проголосовать по общественно значимому вопросу. Об этом сообщила пресс-служба УБК МВД России.
Как рассказали в ведомстве, аферисты могут призывать пользователей поддержать присвоение почетного звания погибшему военному, выступить за снижение тарифов ЖКХ или принять участие в иной инициативе.
После перехода по ссылке человек попадает на поддельную страницу, где ему предлагается авторизоваться через мессенджер или портал "Госуслуги", что позволяет злоумышленникам получить доступ к аккаунту.
В МВД призвали относиться с осторожностью к любым предложениям срочно проголосовать или подписать петицию через ссылку из чата. Для размещения и поддержки общественных инициатив следует использовать официальные ресурсы.
Ранее эксперт по информационной безопасности Илья Зуев заявил, что мошенники массово создают бот-фермы для атак на россиян. В этих сетях используется искусственный интеллект, который круглосуточно проверяет кнопки в банковском приложении на наличие ошибок логики.
Для этого киберпреступники задействуют сим-боксы и тысячи сим-карт. Телефоны начинают имитировать действия клиентов банка – заходить в приложения, менять лимиты и пытаться совершать платежи.
