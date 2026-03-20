20 марта, 08:30Безопасность
МВД предупредило о мошеннической рассылке от имени mos.ru
Фото: Москва 24/Александр Авилов
Мошенники стали рассылать сообщения о входе в учетную запись портала mos.ru, а затем предлагать перезвонить якобы в техподдержку. Об этом сообщила пресс-служба УБК МВД России.
"Пользователям направляют сообщения о входе в учетную запись с использованием незнакомого устройства и предлагают срочно позвонить по указанному номеру. Но на звонок отвечают не сотрудники техподдержки, а мошенники", – рассказали в управлении.
В ведомстве призвали не звонить по номерам из сообщений, а также проверять информацию только в официальных источниках.
Ранее россиян предупредили, что злоумышленники начали представляться специалистами по оформлению загранпаспортов для кражи сканов документов, чтобы создавать с их помощью электронные кошельки и финансовые аккаунты.
С помощью последних аферисты проводят мошеннические операции, в том числе вывод украденных денег.
