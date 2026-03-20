МВД предупредило о мошеннической рассылке от имени mos.ru

Мошенники стали рассылать сообщения о входе в учетную запись портала mos.ru, а затем предлагать перезвонить якобы в техподдержку. Об этом сообщила пресс-служба УБК МВД России.

"Пользователям направляют сообщения о входе в учетную запись с использованием незнакомого устройства и предлагают срочно позвонить по указанному номеру. Но на звонок отвечают не сотрудники техподдержки, а мошенники", – рассказали в управлении.

В ведомстве призвали не звонить по номерам из сообщений, а также проверять информацию только в официальных источниках.

Ранее россиян предупредили, что злоумышленники начали представляться специалистами по оформлению загранпаспортов для кражи сканов документов, чтобы создавать с их помощью электронные кошельки и финансовые аккаунты.

С помощью последних аферисты проводят мошеннические операции, в том числе вывод украденных денег.