Новости

Новости

17 марта, 16:21

Безопасность

Мошенники начали красть у россиян личные данные через фейковые новости о ЧП

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Мошенники все чаще распространяют сообщения с сенсационными заголовками о чрезвычайных ситуациях с целью похищения персональных данных. Об этом в беседе с Life.ru предупредил член комитета Госдумы по информполитике Антон Немкин.

Схема построена на социальной инженерии: человека пытаются напугать или заинтересовать, чтобы он немедленно перешел по ссылке.

"Как правило, такие сообщения оформляются в виде громких заголовков – о чрезвычайных происшествиях, новых ограничениях, резонансных событиях или экстренных предупреждениях", – пояснил депутат.

Ссылки направляют пользователей на ресурсы, имитирующие легитимные сайты или страницы авторизации в социальных сетях и мессенджерах. Целью таких ресурсов является получение учетных данных жертв, что впоследствии позволяет злоумышленникам использовать их аккаунты для дальнейших мошеннических действий.

Немкин настоятельно рекомендовал гражданам воздерживаться от перехода по ссылкам из непроверенных источников и всегда сверять информацию через официальные каналы коммуникации.

Ранее спикер Госдумы Вячеслав Володин анонсировал новые меры против кибермошенников. Парламентарий отметил, что борьба с кибермошенничеством – одно из ключевых направлений в работе депутатов.

В частности, запланированы разработка и внедрение дополнительных механизмов для эффективного пресечения деятельности лиц, содействующих мошенникам в легализации незаконно полученных средств.

Помимо этого, планируется ввести ограничения на количество банковских карт, оформляемых на одного гражданина, а также обязать операторов связи маркировать международные телефонные вызовы.

Читайте также


безопасность

Главное

Когда предметы гигиены становятся опасными?

На нижнем белье из-за влажности создаются идеальные условия для размножения бактерий

Постельное белье, пижамы и ночнушки могут стать причиной гнойничковых заболеваний кожи

Читать
закрыть

Как обезопасить организм в период весенней аллергии?

Пациент, знающий о реакции, должен заранее принимать назначенные препараты

Из питания важно исключить продукты, которые могут вызвать аллергию

Читать
закрыть

Зачем нужен ГОСТ на квест-комнаты?

Мера улучшит безопасность досуга и снизит риски для здоровья участников

Эксперты уверены: ГОСТ положительно скажется на сфере

Читать
закрыть

Как будет работать бытовая техника при ограничениях интернета?

Умная бытовая техника может перестать работать в России

Под угрозой могут оказаться умные чайники, телевизоры и пылесосы

Читать
закрыть

Как правильно совершить сделку с ипотечной квартирой?

Необходимо проверить, использовался ли материнский капитал и выделены ли доли детям

Важно проследить за снятием обременения банка

Читать
закрыть

Как контактировать с токсичными коллегами?

При взаимодействии с "токсиками" важно выстраивать границы

Главная ошибка – начать оправдываться, объяснять или втягиваться в эмоции

Читать
закрыть

Для чего хотят создать сайт для знакомств с богатыми москвичами?

Среди потенциальных кандидатов будут предприниматели, топ-менеджеры и IT-специалисты

Однако эксперты уверены: такой подход создаст опасный прецедент

Читать
закрыть

Что грозит за продажу сгенерированных ИИ растений на маркетплейсах?

Возможна компенсация морального вреда и штраф

Часть статьи, которую применят при наказании, зависит от сумм, на которые были обмануты потребители

Читать
закрыть

