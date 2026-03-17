Мошенники начали красть у россиян личные данные через фейковые новости о ЧП

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Мошенники все чаще распространяют сообщения с сенсационными заголовками о чрезвычайных ситуациях с целью похищения персональных данных. Об этом в беседе с Life.ru предупредил член комитета Госдумы по информполитике Антон Немкин.

Схема построена на социальной инженерии: человека пытаются напугать или заинтересовать, чтобы он немедленно перешел по ссылке.

"Как правило, такие сообщения оформляются в виде громких заголовков – о чрезвычайных происшествиях, новых ограничениях, резонансных событиях или экстренных предупреждениях", – пояснил депутат.

Ссылки направляют пользователей на ресурсы, имитирующие легитимные сайты или страницы авторизации в социальных сетях и мессенджерах. Целью таких ресурсов является получение учетных данных жертв, что впоследствии позволяет злоумышленникам использовать их аккаунты для дальнейших мошеннических действий.

Немкин настоятельно рекомендовал гражданам воздерживаться от перехода по ссылкам из непроверенных источников и всегда сверять информацию через официальные каналы коммуникации.

Ранее спикер Госдумы Вячеслав Володин анонсировал новые меры против кибермошенников. Парламентарий отметил, что борьба с кибермошенничеством – одно из ключевых направлений в работе депутатов.

В частности, запланированы разработка и внедрение дополнительных механизмов для эффективного пресечения деятельности лиц, содействующих мошенникам в легализации незаконно полученных средств.

Помимо этого, планируется ввести ограничения на количество банковских карт, оформляемых на одного гражданина, а также обязать операторов связи маркировать международные телефонные вызовы.