25 марта, 03:58

Эксперт Пожарская: мошенники тайно заражают гаджеты россиян шпионским ПО

Мошенники начали устанавливать на гаджеты россиян шпионские программы втайне от их владельцев. Об этом рассказала замглавы проекта Народного фронта "За права заемщиков", эксперт платформы "Мошеловка" Александра Пожарская.

По ее словам, чаще умных колонок злоумышленники используют для наблюдения смартфоны, планшеты и компьютеры. Эти устройства заражаются специальным вредоносным программным обеспечением (ПО).

"В последнее время такие шпионские программы для владельца гаджета даже незаметны – они почти не занимают память. Их загрузка происходит в фоновом автоматическом режиме, и они не требуют разрешений доступа. Обнаружить такую программу могут только антивирусы и защитные приложения", – цитирует Пожарскую ТАСС.

В принципе для слежки за гражданами хакеры могут использовать любое устройство с выходом в интернет или Bluetooth. Даже обычное пассивное сканирование подключений на протяжении недель может раскрыть злоумышленникам массу приватных данных пользователей.

Эксперт призвала следить за подозрительными действиями устройств и отключать их от интернета при появлении подозрений на взлом. Также Пожарская посоветовала сменить пароли от аккаунтов и обновить защитное ПО.

В МВД предупреждали, что хакеры могут использовать умные колонки и другие голосовые ассистенты для слежки за пользователями. В ведомстве перечислили несколько тревожных сигналов, по которым можно распознать взлом.

Вместе с тем в столичном Депздраве сообщили, что мошенники начали добавлять москвичей в фейковые чаты ЕМИАС в мессенджерах. Например, человека добавляют в районный чат, где участники обсуждают необходимость обновления данных электронных медицинских карт. Злоумышленники требуют прислать им код подтверждения, пугая ограничением доступа к записи на приемы в случае отказа.

