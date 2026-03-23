Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

23 марта, 07:32

Безопасность

МВД РФ предупредило об угрозе слежки через умные колонки

Хакеры могут использовать умные колонки и другие голосовые ассистенты для слежки за пользователями. Об этом сообщили в пресс-службе управления по борьбе с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий ГУ МВД РФ по Санкт-Петербургу.

В ведомстве перечислили несколько тревожных сигналов, по которым можно распознать взлом. Во-первых, колонка начинает активироваться сама по себе. Во-вторых, она может начать выполнять странные команды: включать музыку, делать звонки и прочие действия, о которых ее не просили.

Кроме того, насторожиться следует при появлении в аккаунте "левых" устройств или действий. К примеру, в истории появляется активность, которую пользователь не узнает.

Самым быстрым способом временно исключить риск взлома будет отключение устройства от питания или интернета. Затем следует поменять пароль от аккаунта, к которому привязана колонка. При этом он не должен быть простым или похожим на предыдущий.

После этого рекомендуется проверить список подключенных устройств и удалить все, что кажется подозрительным и незнакомым. В завершение следует обновить прошивку и приложения до последних версий.

Ранее компания "Яндекс" заявила, что ее специалисты не зафиксировали ни единого случая удаленного взлома умных колонок. Таким образом компания прокомментировала соответствующие сообщения, которые начали распространяться в СМИ.

В "Яндексе" отметили, что данные устройства были разработаны с учетом высоких стандартов кибербезопасности, предполагающих передачу всех данных между колонкой и сервером с помощью многоуровневого шифрования, а также регулярное обновление ПО.

Россияне заявили, что умные колонки следят за ними

Читайте также


безопасностьтехнологии

Главное

К чему может привести игнорирование депрессии?

Запущенная клиническая депрессия может привести к изменениям в мозге

Может постепенно ухудшиться память и способность концентрироваться

Читать
закрыть

Внедрят ли "белый список" в работу домашнего интернета?

IT-отделам московских провайдеров поручили запустить систему в кратчайшие сроки

Однако в Минцифры эту информацию опровергли

Читать
закрыть

Как накажут депутата Самокиша за посты о смерти Чака Норриса?

В Госдуме могут рассмотреть вопрос о лишении мандата депутата

Самокиш может не пройти в новый созыв Госдумы

Читать
закрыть

Почему в Сети высмеивают когнитивное состояние Трампа?

Пользователи указывают на оговорки, ограниченный словарный запас и нестандартные шутки

Эксперты уверены: это можно соотнести с возрастом Трампа

Читать
закрыть

Могут ли предпочтения в музыке говорить об уровне IQ?

Любители меланхоличной музыки обладают более высокими когнитивными способностями

Однако психологи уверены: предпочтения связаны с личностными особенностями

Читать
закрыть

Как в России помогают студенческим семьям?

Студенческим семьям выплатят не менее 200 тысяч рублей при рождении ребенка

Семьи с детьми получают единое пособие и ряд других социальных гарантий

Читать
закрыть

Как бороться с лудоманией в России?

Минфин может объявить о легализации онлайн-казино в апреле 2026 года

Введение онлайн-казино в правовое поле станет дополнительным доходом для бюджета РФ

Читать
закрыть

Чем уникален день весеннего равноденствия 20 марта?

Сегодня день и ночь будут длиться по 12 часов на всей территории земного шара

Ежегодно день весеннего равноденствия начинается в разное время

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика