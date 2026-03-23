МВД РФ предупредило об угрозе слежки через умные колонки

Хакеры могут использовать умные колонки и другие голосовые ассистенты для слежки за пользователями. Об этом сообщили в пресс-службе управления по борьбе с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий ГУ МВД РФ по Санкт-Петербургу.

В ведомстве перечислили несколько тревожных сигналов, по которым можно распознать взлом. Во-первых, колонка начинает активироваться сама по себе. Во-вторых, она может начать выполнять странные команды: включать музыку, делать звонки и прочие действия, о которых ее не просили.

Кроме того, насторожиться следует при появлении в аккаунте "левых" устройств или действий. К примеру, в истории появляется активность, которую пользователь не узнает.

Самым быстрым способом временно исключить риск взлома будет отключение устройства от питания или интернета. Затем следует поменять пароль от аккаунта, к которому привязана колонка. При этом он не должен быть простым или похожим на предыдущий.

После этого рекомендуется проверить список подключенных устройств и удалить все, что кажется подозрительным и незнакомым. В завершение следует обновить прошивку и приложения до последних версий.

Ранее компания "Яндекс" заявила, что ее специалисты не зафиксировали ни единого случая удаленного взлома умных колонок. Таким образом компания прокомментировала соответствующие сообщения, которые начали распространяться в СМИ.

В "Яндексе" отметили, что данные устройства были разработаны с учетом высоких стандартов кибербезопасности, предполагающих передачу всех данных между колонкой и сервером с помощью многоуровневого шифрования, а также регулярное обновление ПО.