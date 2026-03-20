Эксперт Сыцко: человек может лишиться денег, если перезвонит на незнакомый номер

Входящий вызов с незнакомого номера может обернуться списанием средств, поэтому перезванивать на него не стоит, предупредил в беседе с RT эксперт в области информационных технологий Дмитрий Сыцко.

Он объяснил, что такие ситуации происходят в случае соединения с платными номерами, от которых был вызов. В некоторых случаях речь идет о сотнях рублей, добавил Сыцко.

Еще одна причина, по которой перезванивать не рекомендуется, – схемы провокации. Вызов по незнакомому номеру может поставить человека в психологически уязвимую позицию, которую используют для манипуляций.

Кроме того, перезванивая незнакомцу, абонент подтверждает, что его номер активен, а значит, рискует попасть в базы для дальнейших мошеннических атак.

По словам эксперта, злоумышленники все чаще используют многоступенчатые схемы: сначала звонят, затем отправляют сообщение с "важной информацией", после чего снова звонят, представляясь "сотрудником банка" или "следователем".

Специалист рекомендует не перезванивать на незнакомые номера, если абонент не оставил сообщения или не написал. В случае сомнений номер следует проверить через поисковик. Жалобы на мошенников находятся сразу, отметил специалист.

"Дополнительная защита – антиспам-приложение от проверенного разработчика: оно предупредит еще до того, как вы возьмете трубку", – заключил Сыцко.

Ранее главный редактор IT-издания Runet Владимир Зыков рассказал, что при длительном неиспользовании телефонного номера оператор связи может продать его другим людям.

По его словам, новые владельцы номера могут получить доступ к социальным сетям, мессенджерам, банкам и госуслугам, которые зарегистрированы на него. Эксперт предупредил, что сделать это просто: некоторым сервисам нужен лишь номер, а другие позволяют по нему восстановить пароль.

