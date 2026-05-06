06 мая, 21:12

Экс-президент Франции Саркози получил условно-досрочное освобождение

Бывший президент Франции Николя Саркози получил условно-досрочное освобождение по делу о превышении расходов на избирательную кампанию 2012 года, сообщила радиостанция RTL со ссылкой на Апелляционный суд Парижа.

По ее данным, инстанция удовлетворила ходатайство экс-президента о смягчении порядка исполнения наказания. Теперь Саркози не придется носить электронный браслет, с которым он должен был отбывать 6 месяцев реального срока.

Бывшего лидера Франции обвинили в незаконном финансировании президентской кампании Ливией в октябре 2020 года. Прокуратура потребовала приговорить его к 6 месяцам тюрьмы и выписать штраф в размере 3 750 евро.

Спустя время Саркози был признан виновным. Уточнялось, что он потратил на кампанию 42 миллиона евро вместо положенных 22 миллионов.

В 2023 году ему были предъявлены обвинения в "сокрытии информации о подчиненном положении свидетеля" и "преступном сговоре с целью осуществления судебного мошенничества в составе преступной группы".

В сентябре 2025-го Саркози приговорили к 5 годам тюремного заключения, а спустя месяц его поместили в тюрьму. Тем не менее уже в ноябре СМИ писали, что экс-президент будет освобожден из тюрьмы под судебный контроль, однако ему запретят покидать территорию страны.

