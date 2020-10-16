Саркози обвинили в незаконном финансировании президентской кампании

16:39
Фото: ТАСС/Zuma
Бывшему президенту Франции Николя Саркози предъявили обвинения в участии в преступном сообществе. В отношении политика рассматривается дело о финансировании президентской кампании Ливией, сообщает телеканал BFMTV.
Ранее против Саркози уже выдвигали аналогичные обвинения в 2018 году. Тогда его подозревали в пассивной коррупции, нелегальном финансировании избирательной кампании и сокрытии ливийских госсредств. Экс-президент тогда заявил, что у следствия нет существенных доказательств. Он назвал обвинения в свой адрес ложными.
Расследование по делу о возможной причастности Ливии к президентским выборам во Франции началось в 2012 году. По данным французского издания Mediapart, на ведение избирательной кампании Саркози передали почти 50 миллионов евро.
Позже, в 2016 году, следствие допросило бизнесмена франко-ливанского происхождения Зиада Такиеддина. По словам предпринимателя, в период с конца 2006 по начало 2007 года его просили перевозить из Ливии в МВД Франции, которое тогда возглавлял Саркози, чемоданы с наличными.
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