Николя Саркози отметил колоссальное развитие Москвы в последние годы

Фото: ТАСС/Michel Euler/AP
Бывший президент Франции Николя Саркози заявил, что Москва является одним из самых современных городов Европейского континента. Такое мнение французский политик выразил на городском форуме MIPIM в Париже, который объединяет ключевых игроков в сфере недвижимости и инноваций.
Саркози также подчеркнул, что Москве при этом удается сохранять свое историческое наследие.
"Город мира, который больше всего меня впечатлил своей способностью меняться? Это Москва! Я приезжаю в Москву два-три раза в год уже много лет. Все, кто знают Россию, кто был в Москве, поймут меня: я удивляюсь тому, как Москва сумела сохранить свое историческое наследие и при этом стать одним из самых современных городов Европейского континента. Это исключительно! Я не говорю только о строительстве нового метро. Они нас обогнали", – высказался Саркози.
Ранее стало известно, что на международном конкурсе MIPIM Awards первое место занял московский Дворец гимнастики Ирины Винер-Усмановой. В борьбе за победу конкуренцию лидеру составили такие солидные сооружения, как китайский Guardian Art Center и английский Tottenham Hotspur Stadium.
В 2019 году на этом же конкурсе парк "Зарядье" получил Гран-при – специальный приз жюри премии.
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