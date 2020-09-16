Николя Саркози отметил колоссальное развитие Москвы в последние годы

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Бывший президент Франции Николя Саркози заявил, что Москва является одним из самых современных городов Европейского континента. Такое мнение французский политик выразил на городском форуме MIPIM в Париже, который объединяет ключевых игроков в сфере недвижимости и инноваций.

Саркози также подчеркнул, что Москве при этом удается сохранять свое историческое наследие.



"Город мира, который больше всего меня впечатлил своей способностью меняться? Это Москва! Я приезжаю в Москву два-три раза в год уже много лет. Все, кто знают Россию, кто был в Москве, поймут меня: я удивляюсь тому, как Москва сумела сохранить свое историческое наследие и при этом стать одним из самых современных городов Европейского континента. Это исключительно! Я не говорю только о строительстве нового метро. Они нас обогнали", – высказался Саркози.

Ранее стало известно, что на международном конкурсе MIPIM Awards первое место занял московский Дворец гимнастики Ирины Винер-Усмановой. В борьбе за победу конкуренцию лидеру составили такие солидные сооружения, как китайский Guardian Art Center и английский Tottenham Hotspur Stadium.

В 2019 году на этом же конкурсе парк "Зарядье" получил Гран-при – специальный приз жюри премии.

