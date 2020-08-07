Центр Москвы за пару минут: что из себя представляет самый большой макет столицы

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

Москвичам рассказали о самом большом макете столицы в мире, сообщает портал мэра и правительства Москвы.

Благодаря нему можно за пару минут обойти весь центр Москвы. Также москвичам предлагается на этом макете опробовать свои решения по управлению городом.

Он расположен в выставочном центре столичного градостроительного развития. Там горожане могут познакомиться с самыми актуальными городскими проектами. Для него в 2017 году был создан овальный павильон со стеклянным фасадом.

Глава департамента градостроительной политики Москвы Сергей Левкин рассказал, что идея создать макет столицы появилась в 2011 году. Год спустя специалисты приступили к ее реализации. Окончательно макет был сформирован лишь через восемь лет.

Левкин отметил, что окончательная площадь миниатюрной Москвы составила 927 квадратных метров. Изначально площадь макета составляла 70 квадратных метров, когда его представили на Международной инвестиционной выставке недвижимости MIPIM-2014 в Каннах.

"Мастера воспроизвели всю территорию города в районе Третьего транспортного кольца: железнодорожные вокзалы, парк Победы на Поклонной горе, башни "Москва-Сити" и многие другие объекты. Весь этот большой макет в павильон на Сиреневой аллее поместиться не может. Сейчас подбирается новое место, которое будет названо в ближайшее время. Пространство понадобится не только для самого макета, но и для свободного перемещения людей вокруг него", – сообщил Левкин.

В 2019 году макет пережил реконструкцию. В ее рамках были актуализированы 305 зданий и сооружений, в том числе Триумфальная площадь и Красные Ворота. Также специалисты убрали сооружения, которые были снесены в реальном времени, а также поставили памятник князю Владимиру на Боровицкой площади.

Макет создавался командой из более чем 60 человек. Над ними работали люди с архитектурным образованием или проектировщики. Они создавали чертежи зданий, рельеф местности и сами объекты. Затем представители команды подключали каждый объект к подсветке и вносили его в базу данных.

Сам макет состоит из 644 частей размером примерно 1,2 на 1,2 метра, выполненных из ПВХ. Он представляет собой большой прямоугольник, ориентированный на стороны света и повторяющий естественный рельеф местности.

Макет нацелен не только на интерес со стороны москвичей. Он также является подспорьем при градостроительных решениях. С его помощью можно рассмотреть движение общественного транспорта и расположение различных объектов. Рассматривая макет, архитекторы могут лучше продумывать свои проекты, поскольку его уникальность заключается в мельчайшей детализации, основанной на подробных городских чертежах.

Сообщается, что объемные детали были изготовлены с помощью 3D-моделирования, а декор на фасадах и сложная кровля домов – по технологии трехмерной фрезеровки. Все прогулочные зоны, пандусы и подземные переходы повторены с максимальной точностью, которую позволял масштаб макета.

Разметку на дорогах делали с помощью реальных спутниковых снимков. На них расположены маленькие автомобили, а на Москве-реке – миниатюрные теплоходы. Зеленые насаждения мастера сделали из проволоки и древесных опилок, фонтаны – из оргстекла. Фонари оснащены светодиодами. Также светодиодными лентами оформлена подсветка миниатюрных зданий. Маленькие москвичи расположены в домах, они, как и шторы на окнах, были напечатаны на пленке.

Макет сделан так, что на нем Москва постоянно переживает летний сезон. Однако время суток на нем возможно изменить. Специалисты задумывали макет так, чтобы он не выглядел контрастно и не различался с реальным обликом Москвы.

Сообщается, что больше всего деталей понадобилось при создании центра Москвы. В нем расположено множество зданий, фасад которых отличается друг от друга и является уникальным. Специалисты смогли воссоздать мозаику и барельефы зданий, выполнив их в точном соответствии с оригиналом.

Что касается территории за Третьим транспортным кольцом, то для нее понадобилось меньше деталей, поскольку там начинаются промзоны и типовая жилищная застройка.

Специалисты попытались оживить и современные здания. Так, на фасаде ТРЦ "Европейский" можно увидеть киноафиши советских лет. По словам директора Мосстройинформа Фарита Фазылзянова, в формировании исторических зданий самое сложное – фасад, все остальное создается быстро. Самым сложным он назвал создание Петровского путевого дворца и Крутицкого подворья.

"Обычно макетчики не выходят на территории: объехать и измерить десятки тысяч объектов нереально. Для создания макетов используется вся открытая информация из интернета. Но в случае с подворьем команде специалистов пришлось выехать на место", – сообщил Фазылзянов.

Также большую работу пришлось проделать при формировании миниатюрного парка Победы. Однако специалистам удалось воссоздать все детали комплекса, включая Музей Победы и площадь Победителей.

Что касается освещения, то посетители могут выбирать сценарии включения подсветки. Они могут включить освещение по отдельным адресам, районам и округам или же по типам объектов. Само освещение имитирует движение солнца, облаков и другие природные явления при сценарии дневного времени суток.

Сообщается, что вся подсветка работает на светодиодах с напряжением 12 вольт. Общественные здания подсвечиваются с холодным оттенком, жилые – с теплым. Кроме того, у некоторых зданий имеется наружная акцентная подсветка.

При необходимости подсветку можно синхронизировать с другими мультимедийными технологиями. Таким образом, специалисты могут создавать настоящие световые шоу. Помимо этого, в макет включено множество интерактивных возможностей для посетителей.

В частности, каждый объект макета можно увидеть в 40-кратном увеличении на специальных сенсорных экранах. В системе встроены рубрикаторы, которые помогают детально рассмотреть конкретный объект. Также в систему включена информация о значимых зданиях Москвы на русском и английском языке.

Помимо этого, над макетом имеется балкон с интерактивными киосками. В них содержится информация о наиболее важных проектах, которые реализуются в Москве. Также в павильоне, где располагается объект, регулярно устраивают тематические экспозиции о разных строениях. В случае необходимости разобраться в особенностях возможностей макеты посетители могут обратиться к консультантам.

Москвичи могут посмотреть на макет со вторника по воскресенье с 10:00 до 20:00. Для посетителей организовывают специальные экскурсии, рассказывающие о макете и столичной архитектуры.

Полностью работы по формированию макета Москвы были завершены 13 июля. Сообщалось, что будущее место размещения будут определять в ближайшее время, поскольку нынешнее помещение на ВДНХ не вмещает полную версию макета.