На ВДНХ завершилось создание "Макета Москвы"

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

На ВДНХ завершена работа по созданию "Макета Москвы", его площадь превысила 900 квадратных метров. Об этом сообщает пресс-служба столичного департамента градостроительной политики.

"Общая площадь всех деталей макета составила 927 квадратных метров, что сделает его крупнейшим в мире. Макет представляет теперь всю территорию города в пределах ТТК: железнодорожные вокзалы, Воробьевы горы, ЗИЛ, Парк Победы, комплекс "Москва-Сити" и многие другие знаковые объекты столицы", – приводятся в сообщении слова руководителя департамента Сергея Левкина.

Как уточняется, полный макет насчитывает 644 части размером 1,2 на 1,2 метра. Процесс производства разделили на 13 этапов, в каждом из которых создавалось от четырех до шести тысяч объектов.

"Макет уникален не только размером. Не меньшее восхищение зрителей вызывает филигранность работы: все объемные и индивидуальные детали – купола, фрески, скульптуры – изготовлены с помощью технологии 3D-моделирования", – подчеркнул Левкин.

Он добавил, что будущее место размещения определят в ближайшее время, поскольку текущее помещение на ВДНХ не вмещает полную версию.

В пресс-службе напомнили, что проект создания макета Москвы начался в 2012 году.

Ранее стало известно, что на ВДНХ с 14 июля возобновятся экскурсии в музеях и павильонах. Несмотря на отмену ограничений, для посещений будут действовать строгие санитарные правила. Так, обзорные экскурсии по парку одновременно сможет посещать не более 10 человек, а в музеях – не более пяти.

В павильонах и музейных пространствах сохранится требование по масочному режиму и безопасной дистанции. Кроме того, на входе и выходе необходимо будет обработать руки антисептиком. Наконец продажа билетов пока доступна только онлайн из соображений безопасности.

